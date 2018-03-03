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    İnanılmaz olay... Direksiyon başında vuruldu, yaralı halde devam etti

    AA
    03.03.2018 - 08:33 | Son Güncelleme:

    Adana'da direksiyon başında silahlı saldırıya uğrayan sürücü, yaralı halde yaklaşık 1 kilometre giderek polis merkezine sığındı.

    Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde 2447. Sokak'ta ilerleyen Mustafa Alto'nun kullandığı 01 GM 108 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Kurşunlardan ikisi Alto'nun karın boşluğu ve sırtına isabet etti.

    İnanılmaz olay... Direksiyon başında vuruldu, yaralı halde devam ettiSaldırıda yaralanan Alto, aracıyla yaklaşık 1 kilometre giderek aynı mahalledeki Akıncılar Polis Merkezi'nin önüne ulaştı.

    İnanılmaz olay... Direksiyon başında vuruldu, yaralı halde devam etti
    Mustafa Alto'yu gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

    İnanılmaz olay... Direksiyon başında vuruldu, yaralı halde devam etti
    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, otomobile 10 kurşun isabet ettiği belirlendi.  Polis, saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
    İnanılmaz olay... Direksiyon başında vuruldu, yaralı halde devam etti

    Etiketler: Adana , Mustafa Alto , silahlı saldırı , son dakika
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