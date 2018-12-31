İnanılmaz itiraflar: İma usulü ile...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİnanılmaz itiraflar: İma usulü ile...
GeriGündem İnanılmaz itiraflar: İma usulü ile...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
31.12.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

İnanılmaz itiraflar: İma usulü ile...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnanılmaz itiraflar: İma usulü ile...

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan tutuksuz sanık eski astsubay, lise öğrencisiyken katıldığı örgütle ilgili itiraflarda bulundu.. Sanık H.B: ifadesinde, "Ders çalışmak için kaldığımız evde Fetullah Gülen'e ait videolar izletiliyordu. Bu eve gelen ismini hatırlamadığım 28-30 yaşlarında olan iki şahıs bana askeri okula gitmek isteyip istemediğimi sordular. Askeri okula gitmem halinde 'ima usulü ile namaz kılmamı ve oruç tutmamam gerektiğini' söylediler" dedi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski astsubay H.B. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.  İddianamede yer alan ifadesinde itiraflarda bulunan H.B, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. H.B. ifadesinde 2013-2014 yıllarında Adana'da yapıya ait dershaneye gittiğini ve kendisine ismini "Kerim" olarak tanıtan bir kişinin ders çalıştırma teklifinde bulunduğunu aktardı.

"Kerim"in kendisini Adana'da bir öğrenci evine yerleştirdiğini belirten H.B, "Hamza isimli kişinin abilik yaptığı bu eve haftada ortalama 1 veya 2 gün gidiyordum. Kerim, bu eve gelerek benim durumumu takip ediyordu. İsmini Cihan olarak hatırladığım ve kendisi hakkında bilgi vermeyen kişi ise ara sıra eve gelerek benim kaç net yaptığımı sorar ve bir saatten az süre kalıp giderdi." ifadesini kullandı.  Daha sonra "Kerim" tarafından "Adil" kod adlı şahsın bulunduğu eve yerleştirildiğini ve iki öğrenciyle birlikte bir çalışma grubuna dahil edildiğini belirten H.B. şunları anlattı:

"Bizimle Adil kod adlı şahıs ilgileniyordu. Ders çalışmak için kaldığımız evde Fetullah Gülen'e ait videolar izletiliyordu. Bu eve gelen ismini hatırlamadığım 28-30 yaşlarında olan iki şahıs bana askeri okula gitmek isteyip istemediğimi sordular. Askeri okula gitmem halinde 'ima usulü ile namaz kılmamı ve oruç tutmamam gerektiğini' söylediler. Ben dönem sonunda bu evde her üçümüzün de artık askeri okullara hazırlandığımızı anladım."

Örgüt mensubu bu iki kişinin askeri okul mülakatları için de hazırlık yaptırdığını anlatan H.B. şöyle devam etti:

"Mülakat hazırlığı içerisinde 'heyecanlı olunmaması, sorulara net cevaplar verilmesi, abilerimiz sorulduğunda anlamamazlıktan gelinmesi ve 'Ne abisi' gibisinden tepkiler verilmesi gerektiği, Fetullah Gülen ile ilgili sorular sorulması halinde medya yoluyla kendisini duyduğumuzu, başka bilgimizin olmadığının söylenmesi' şeklinde telkinlerde bulundular."

Askeri sınav öncesi telefon hatlarını değiştirmişler

Aynı evde kaldığı üç arkadaşıyla askeri okul sınavlarına başvuruda bulunduklarını ve örgüt abilerinin bazı talimatlar verdiğini belirten H.B, "Abiler tarafından askeri okul sınavları öncesinde kullandığımız telefon hatlarını değiştirmemiz istendi. Bu talimat sonrası ben de yeni bir hat aldım ve kullanmaya başladım." ifadesini kullandı.

H.B. sınavlara girip başarılı olduğunu anlatarak, "Ben jandarma astsubay okulunu kazandım. Ankara'da intibak eğitimi 40 gün kadar sürdü. Bu süre boyunca kimseyle irtibat kurmadım. İntibak eğitimi bitmesi sonrası 10 günlüğüne Adana'ya döndüm. Adana'da Adil ile dışarıda buluştuk ve Adil'le birlikte yeni tanışacağım Mecit kod adlı kişinin evine gittik." itirafında bulundu.

Bu görüşmede kendisinden artık "Mecit" isimli örgüt abisinin sorumlu olduğunun bildirildiğini ifade eden H.B, şunları kaydetti:

"Mecit bana 'Adil'in beni görmek için Ankara'ya geleceğini, benimle telefonla irtibat kurulmayacağını, ilk buluşmada belirtilen yere gittiğimde Adil'i bir süre uzaktan takip etmemi ve Adil yanıma gelene kadar kendisine yaklaşmamamı' tembihledi. Mecit bana kendi cep telefonu numarasını vererek numarasını yazarken benim hatırlayacağım şekilde farklı olarak kodlamamı söyledi."

Ankara'ya döndüğünde ve belirtilen hafta sonunda "Adil" ile görüştüğünü aktaran H.B, daha sonraları da örgüt evlerine gittiğini belirtti. H.B, eve gidiş gelişlerde çok dikkatli davrandıklarının altını çizerek, "Askeri okul sürecinde de gittiğimiz evde bize Fetullah Gülen'le ilgili sohbet yaptılar. Belirtilen adrese giderken benden sorumlu olan kişiyi uzaktan takip ediyordum. Jandarma astsubay okulunda bana 'Harun' kod adı verildi." ifadesini kullandı.

Örgütün gizli haberleşmede kullandığı Bylock, Eagle, Kakao Talk gibi programları kullanmadığını öne süren H.B. örgüt içerisinde bulunmaktan pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (31.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajında önemli ifadeler

Telefonların şifresi çözülemedi... Beş ayrı valizle taşındı!

11 bin çocuk takip edildi... Beyin zarını inceltiyormuş

Feci kazada hayatını kaybeden profesörün son anları...