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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DENİZLİ (AA)
20.10.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

İnanılmaz ama gerçek! Beşinci böbreğini karnında taşıyor…

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Kendi böbrekleri işlevini yitirince önce annesi ardından babasından organ alan ancak yeniden rahatsızlanan Kenan Kılıç'a bu kez eşinin böbreği karın boşluğuna nakledildi.

Kendi böbrekleri fonksiyonunu kaybedince 2 kez nakil yapılan ancak bu organların da işlevini yitirmesi sonucu yeniden diyalize girmeye başlayan 38 yaşındaki Kenan Kılıç, eşinden aldığı beşinci böbrekle yeniden hayata tutundu.

Afyon'un Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyünde yaşayan Kenan Kılıç'a 9 yaşındayken Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Doktorların böbrek nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine Kılıç'ın annesi Ayşe Dudu Kılıç, gönüllü oldu. Burada gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuşan Kılıç'ın mutluluğu 7 yıl sürdü.     

Annesinden aldığı böbreğin işlevini kaybetmesi üzerine Kılıç bir süre ilaç tedavisi gördü, ayrıca ikinci nakil için de araştırmaya başladı.

Kılıç, ikinci böbreğini de babası Hüseyin Kılıç'tan alarak 12 yıl sağlıklı bir hayat sürdü. Hastalık ve ilaçların etkisiyle vücudu yorgun düşen Kılıç'ın bu böbreği de 1 yıl önce iflas etti.     

Rahatsızlığı nedeniyle hayatı hastanelerde geçen Kılıç, üçüncü kez organ nakli olmak için eşi Hazar Kılıç'a danıştı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine başvuran Kılıç'a bir yıldır beklediği mutlu haber hayat arkadaşından geldi.     

Tahlil sonuçlarının olumlu çıkması üzerine eşinin böbreği, PAÜ'de yapılan başarılı ameliyatla Kılıç'ın karın içerisinde oluşturulan boşluğuna nakledildi.     

"ARTIK KENDİMDE BİR AĞIRLIK HİSSEDİYORUM"

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, naklin ardından yeniden doğduğunu söyledi.     

Son operasyonu çocuğuna bakabilmek için istediğini anlatan Kılıç, "Ucunda ölüm vardı ancak cesaretle girdim ve sağlığıma kavuştum. Şu anda vücudumda 5 böbrek var. Zaten 4 böbreğim varken insanların garibine gidiyordu. Şimdi daha fazla tuhaflarına gidecek. Artık kendimde bir ağırlık hissediyorum. Genelde çalışmayan böbreği vücuttan almıyorlar." dedi.     

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Kılıç, yaşama tutunmanın çok güzel olduğunu kaydetti.     

Kılıç, anne, baba ve eşinden aldığı emanetle hayatını mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmek istediğini sözlerine ekledi.

PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastasının üçüncü kez nakil olduğunu hatırlattı.      

Kılıç'ın, uzun süre anne ve babasından bağışlanan böbrekle yaşamını sürdürdüğünü anlatan Özban, şöyle konuştu:     

"Her iki böbrek, hastamızı uzun süre diyalizden kurtarmış. Geçen yıl ikinci nakildeki böbreğin işlevinin yitirmesinin ardından 3'üncü böbrek ameliyatı gündeme geldi. Bu tabi çok sık yaptığımız bir operasyon değil. Hem teknik hemde medikal olarak ciddi riskler barındıran bir operasyon. Rutin olarak hastalara böbrek nakli yaparken çalışmayan böbrekler alınmıyor. Hastamızın 1995 yılından bu yana çalışmayan böbrekleri kendisinde duruyor. O nedenle son takılan böbrekle beraber vücudunda 5 böbrek var. Ama bu beşinci böbrek yani bizim nakil olarak üçüncü kez nakil ettiğimiz böbrek karın boşluğunda duran böbrek."     

PAÜ Nefroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Çeri ise hastanın ameliyattan sonra tedavilere güzel cevap verdiğini ve hızlıca iyileşerek taburcu ettiklerini bildirdi.

 

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