İmar Barışı başvurularında son gün ne zaman? İmar Affı ne zaman bitiyor?

Milyonlarca vatandaşın başvurarak faydalandığı İmar Barışı için artık son viraja girildi. Kamuoyunda 'İmar Barışı' ya da 'İmar Affı' olarak da adlandırılan 'Yapı Kayıt Belgesi' başvurularının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, İmar Barışı başvuruları ne zaman bitecek?

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması için başlatılan İmar Barışı'nda başvurular kısa süre içinde bitecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak. İşte, İmar Barışı için belirlenen son tarih...

SON TARİH NE ZAMAN?

Türkiye’de 13 milyon kaçak ve iskansız yapıyı kapsayan İmar Barışı başvuruları için geri sayım başladı. İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran’a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.

KONUTTA YÜZDE 3

Posta Gazetesi'nin haberine göre, İmar Barışı kapsamında verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel, yapının olduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak hesaplanıyor. İmar barışı için yapı veya arsanın ada ve parsel bilgileri, daire sayısı, metrekaresi, yüzölçümü ile maliklerin kimlik bilgileri gerekiyor.

TOPLAM GELİR 18.4 MİLYAR LİRA

Haziran 2018 tarihinde başlatılan İmar Barışı uygulamasına şu ana kadar toplam 9.8 milyon başvuru geldi. Af kapsamında devlet kasasına giren toplam gelir ise 18 milyar 418 milyon 733 bin lira oldu. En çok başvuru yapılan il 1.7 milyon ile İstanbul olarak açıklandı. İstanbul’u 795 bin 934 ile İzmir, 452 bin 295 başvuru ile Ankara izledi.