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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.06.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

İmar Barışı başvurularında son gün ne zaman? İmar Affı ne zaman bitiyor?

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İmar Barışı başvurularında son gün ne zaman? İmar Affı ne zaman bitiyor?

Haziran 2018 tarihinde başlatılan İmar Barışı uygulamasında, geri sayım başladı. Toplamda 9.8 milyon kişinin başvuruda bulunduğu ve İmar Affı olarak da bilinen İmar Barışı uygulaması yakın zamanda sona erecek. İmar Barışı'nda başvuru süresi ise uzatılmayacak. Peki, İmar Barışı başvurularında son gün ne zaman? İmar Affı ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Milyonlarca vatandaşın başvurarak faydalandığı İmar Barışı için artık son viraja girildi. Kamuoyunda 'İmar Barışı' ya da 'İmar Affı' olarak da adlandırılan 'Yapı Kayıt Belgesi' başvurularının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, İmar Barışı başvuruları ne zaman bitecek?

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması için başlatılan İmar Barışı'nda başvurular kısa süre içinde bitecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak. İşte, İmar Barışı için belirlenen son tarih...

SON TARİH NE ZAMAN?

Türkiye’de 13 milyon kaçak ve iskansız yapıyı kapsayan İmar Barışı başvuruları için geri sayım başladı. İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran’a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.

KONUTTA YÜZDE 3

Posta Gazetesi'nin haberine göre, İmar Barışı kapsamında verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel, yapının olduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak hesaplanıyor. İmar barışı için yapı veya arsanın ada ve parsel bilgileri, daire sayısı, metrekaresi, yüzölçümü ile maliklerin kimlik bilgileri gerekiyor.

TOPLAM GELİR 18.4 MİLYAR LİRA

Haziran 2018 tarihinde başlatılan İmar Barışı uygulamasına şu ana kadar toplam 9.8 milyon başvuru geldi. Af kapsamında devlet kasasına giren toplam gelir ise 18 milyar 418 milyon 733 bin lira oldu. En çok başvuru yapılan il 1.7 milyon ile İstanbul olarak açıklandı. İstanbul’u 795 bin 934 ile İzmir, 452 bin 295 başvuru ile Ankara izledi.

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