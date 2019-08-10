İmamoğlu’nun atadığı İSBAK müdürü istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daha önce AK Parti’den milletvekili aday adayı olmasına karşın İBB iştiraklerinden İSBAK A.Ş. genel müdürlüğü görevine getirdiği Bahattin Yetkin, geçmişte yaptığı sosyal paylaşımlardan ötürü gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.
İstifa İmamoğlu tarafından kabul edildi. İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi: “Yetkin’in kamuoyu tarafından tartışılmaya başlanması üzerine İmamoğlu’nun talimatıyla başlatılan inceleme sonucunda yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek paylaşımlar yapıldığı görüldü. Yetkin ile durum paylaşılmış kendisi de İSBAK A.Ş’deki görevlerinden istifa etmiştir.”
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