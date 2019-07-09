İmamoğlu’na tebrik ziyareti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yeni dönemin ilk meclis toplantısı öncesinde KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ziyaret etti. İlk ziyareti Fahri Yönlüer yaptı.
İmamoğlu, ardından Büyükerşen ile bir araya geldi. Basına kapalı toplantıda, İstanbul’un güzelleştiğini söyleyen Büyükerşen, “Eskiden gelir kaçardım işlerimi bitirdikten sonra. Sabah gelirdim akşam giderdim’’ diyerek şunları söyledi: “Büyük bir mücadele, büyük bir zafer. Çağımızın milenyum döneminin zaferi oldu bu. Demokrasi deneyimimizde büyük bir zafer. İstanbul fevkalade önemli şehir. Bütün Eskişehirlilerin de tebrik ve dileklerini getiriyorum size.” İmamoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımızın bize kattığı ve katacağı tecrübeleri, değerleri önemsiyoruz. Bugünkü gelişiyle insan kendini daha güçlü hisseder. İş hayatına çok genç başladım. Çok zorlukların olduğu günlerde insan bir büyüğünü, babasını görür rahatlar. Onun için bize bir rahatlık veriyorsunuz. İyi ki varsınız. Zorluklar yaşayacağız. Zorlukları aşarken de aşan insanlar hafızamıza gelecek, ‘Demek ki oluyormuş’ diyeceğiz’’ ifadelerini kullandı. İkiliye daha sonra eski İBB Başkanı Nurettin Sözen de dahil oldu.
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