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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU / İSTANBUL
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İmamoğlu’na tebrik ziyareti

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İmamoğlu’na tebrik ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yeni dönemin ilk meclis toplantısı öncesinde KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ziyaret etti. İlk ziyareti Fahri Yönlüer yaptı.

İmamoğlu, ardından Büyükerşen ile bir araya geldi. Basına kapalı toplantıda, İstanbul’un güzelleştiğini söyleyen Büyükerşen, “Eskiden gelir kaçardım işlerimi bitirdikten sonra. Sabah gelirdim akşam giderdim’’ diyerek şunları söyledi: “Büyük bir mücadele, büyük bir zafer. Çağımızın milenyum döneminin zaferi oldu bu. Demokrasi deneyimimizde büyük bir zafer. İstanbul fevkalade önemli şehir. Bütün Eskişehirlilerin de tebrik ve dileklerini getiriyorum size.” İmamoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımızın bize kattığı ve katacağı tecrübeleri, değerleri önemsiyoruz. Bugünkü gelişiyle insan kendini daha güçlü hisseder. İş hayatına çok genç başladım. Çok zorlukların olduğu günlerde insan bir büyüğünü, babasını görür rahatlar. Onun için bize bir rahatlık veriyorsunuz. İyi ki varsınız. Zorluklar yaşayacağız. Zorlukları aşarken de aşan insanlar hafızamıza gelecek, ‘Demek ki oluyormuş’ diyeceğiz’’ ifadelerini kullandı. İkiliye daha sonra eski İBB Başkanı Nurettin Sözen de dahil oldu.

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