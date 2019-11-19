Ä°mamoÄŸlu yerli metrobÃ¼sÃ¼ test etti

Ä°mamoÄŸlu yerli metrobüsü test etti
Ä°STANBUL BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye (Ä°BB) BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, metrobÃ¼s filosuna eklenmesi planlanan yerli Ã¼retim otobÃ¼sÃ¼n, BeylikdÃ¼zÃ¼ TÃœYAP ve EdirnekapÄ± duraklarÄ± arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±ldÄ±. Ä°mamoÄŸluâ€™na test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼nde CHP Ä°stanbul milletvekili Ã–zgÃ¼r Karabat, Ä°BB Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Orhan Demir ve Ä°ETT Genel MÃ¼dÃ¼r vekili Hamdi Alper KolukÄ±sa eÅŸlik etti.
AraÃ§la ilgili teknik bilgiler alan Ä°mamoÄŸlu, yolculardan baÄŸÄ±msÄ±z bir bÃ¶lÃ¼m olarak tasarlanan ÅŸofÃ¶r kabininde de incelemelerde bulundu. ilk deÄŸerlendirmesini de test aracÄ±nda yapan Â Ä°mamoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
Â "AvantajlarÄ±yla tasarlanmÄ±ÅŸ bir metrobÃ¼s aracÄ±nÄ± deniyoruz. AlÄ±mÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z metrobÃ¼s aracÄ± kapasitesi yÃ¼ksek, bazÄ± duraklarda her iki yÃ¶nde iniÅŸ-biniÅŸ saÄŸlayabilen daha ferah araÃ§lar. DolayÄ±sÄ±yla hem birikmeleri engelleyecek hem de daha Ã§ok yolcuyu daha az araÃ§la taÅŸÄ±yabilecek sÃ¼reÃ§ tanÄ±mÄ± var. ArkadaÅŸlarÄ±m bir aya yakÄ±ndÄ±r deneme sÃ¼rÃ¼ÅŸlerini yapÄ±yor. Benimle de bÃ¶yle bir test sÃ¼rÃ¼mÃ¼ istediler. Biz de BeylikdÃ¼zÃ¼â€™nden EdirnekapÄ±â€™ya kadar testimizi yapacaÄŸÄ±z. AracÄ±n performansÄ±nÄ± beraber gÃ¶zlemlemiÅŸ olacaÄŸÄ±z. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kabini, ayrÄ± bir bÃ¶lÃ¼m olmasÄ± itibariyle de daha gÃ¼venli. Her yÃ¶nÃ¼yle ihtiyaÃ§lara gÃ¶re tasarlanmÄ±ÅŸ bir araÃ§ tipi. Tabi araÃ§lar biraz eskimiÅŸti. Bu biraz gecikmiÅŸ bir yatÄ±rÄ±m. HÄ±zlÄ± davranmak istiyoruz. En doÄŸru kararÄ± vereceÄŸiz. MetrobÃ¼sÃ¼n daha gÃ¼venli, daha konforlu, daha hÄ±zlÄ± bir ulaÅŸÄ±m aracÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z."Â
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