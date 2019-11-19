Ä°mamoÄŸlu yerli metrobÃ¼sÃ¼ test etti

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°STANBUL (DHA)
19.11.2019 - 11:41, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°mamoÄŸlu yerli metrobüsü test etti

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Ä°mamoÄŸlu yerli metrobüsü test etti

Ä°STANBUL BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye (Ä°BB) BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, metrobÃ¼s filosuna eklenmesi planlanan yerli Ã¼retim otobÃ¼sÃ¼n, BeylikdÃ¼zÃ¼ TÃœYAP ve EdirnekapÄ± duraklarÄ± arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±ldÄ±. Ä°mamoÄŸluâ€™na test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼nde CHP Ä°stanbul milletvekili Ã–zgÃ¼r Karabat, Ä°BB Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Orhan Demir ve Ä°ETT Genel MÃ¼dÃ¼r vekili Hamdi Alper KolukÄ±sa eÅŸlik etti.

AraÃ§la ilgili teknik bilgiler alan Ä°mamoÄŸlu, yolculardan baÄŸÄ±msÄ±z bir bÃ¶lÃ¼m olarak tasarlanan ÅŸofÃ¶r kabininde de incelemelerde bulundu. ilk deÄŸerlendirmesini de test aracÄ±nda yapan Â Ä°mamoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

Â "AvantajlarÄ±yla tasarlanmÄ±ÅŸ bir metrobÃ¼s aracÄ±nÄ± deniyoruz. AlÄ±mÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z metrobÃ¼s aracÄ± kapasitesi yÃ¼ksek, bazÄ± duraklarda her iki yÃ¶nde iniÅŸ-biniÅŸ saÄŸlayabilen daha ferah araÃ§lar. DolayÄ±sÄ±yla hem birikmeleri engelleyecek hem de daha Ã§ok yolcuyu daha az araÃ§la taÅŸÄ±yabilecek sÃ¼reÃ§ tanÄ±mÄ± var. ArkadaÅŸlarÄ±m bir aya yakÄ±ndÄ±r deneme sÃ¼rÃ¼ÅŸlerini yapÄ±yor. Benimle de bÃ¶yle bir test sÃ¼rÃ¼mÃ¼ istediler. Biz de BeylikdÃ¼zÃ¼â€™nden EdirnekapÄ±â€™ya kadar testimizi yapacaÄŸÄ±z. AracÄ±n performansÄ±nÄ± beraber gÃ¶zlemlemiÅŸ olacaÄŸÄ±z. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kabini, ayrÄ± bir bÃ¶lÃ¼m olmasÄ± itibariyle de daha gÃ¼venli. Her yÃ¶nÃ¼yle ihtiyaÃ§lara gÃ¶re tasarlanmÄ±ÅŸ bir araÃ§ tipi. Tabi araÃ§lar biraz eskimiÅŸti. Bu biraz gecikmiÅŸ bir yatÄ±rÄ±m. HÄ±zlÄ± davranmak istiyoruz. En doÄŸru kararÄ± vereceÄŸiz. MetrobÃ¼sÃ¼n daha gÃ¼venli, daha konforlu, daha hÄ±zlÄ± bir ulaÅŸÄ±m aracÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z."Â

Ä°mamoÄŸlu yerli metrobÃ¼sÃ¼ test etti

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