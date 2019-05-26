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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraf: DHA
26.05.2019 - 01:02, Son Güncelleme:

İmamoğlu, Saadet Partisi’nin iftarına katıldı

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İmamoğlu, Saadet Partisi’nin iftarına katıldı

Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı Grand Cevahir Otel'de iftar düzenledi

Türkiye'de bulunan Suriyeliler konusuna değinen Karamollaoğlu, "Yıllardır sıkıntı çekiyorlar. Tahminen 3,5-4 milyon insan Türkiye'ye sığındı. Bazen, 'Biz kendi karnımızı bile doyuramazken neden Suriyelilere bu kadar iltifat edelim' diye bazı kardeşlerimizin aklından geçebilir. Ama Allah kimseyi bunların düştüğü duruma düşürmesin." dedi.Libya, Yemen, Afganistan, Myanmar, Filistin ve Keşmir'e dönüp baktıklarında içlerinin kan ağladığını ifade eden Karamollaoğlu, özellikle İsrail'in her ramazan arifesinde Filistin'e acımasızca saldırılar yapmaktan geri durmadığını dile getirdi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise birlik ve kardeşlik çağrısı yaparak, görüşler farklı olsa da kutuplaşma ve ayrılıkların yaşanmaması dileğinde bulundu.

CHP ADAYI İMAMOĞLU DA KATILDI

İftara katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerin İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.İmamoğlu, ayrıca vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan bayramını da tebrik ederken tatil sonrası herkesin İstanbul'a dönerek vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmesi temennisinde bulundu.

İftar programında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binalı Yıldırım'ın gönderdiği telgraf da okundu. Yıldırım'ın okunan mesajı, davetlilerden alkış aldı. İftara, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve davetliler katıldı.

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