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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.03.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

İmamoğlu: Hizmet üzerinden yarışalım

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İmamoğlu: Hizmet üzerinden yarışalım

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Beyoğlu ve Şişli'de sürdürdü. İmamoğlu ilk olarak Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi'ndeki Çatalzeytinliler Derneği'nde Kastamonulularla bir araya geldi. İmamoğlu'na, CHP Beyoğlu Belediye başkan adayı Alper Taş da eşlik etti.

Dernekte konuşan İmamoğlu, "Belediye dediğiniz şey, vatandaşın sahibi olduğu tüm maddi, manevi değerlere sahip çıkan bir kamusal kurumdur. Bizi emanetçi olarak seçeceksiniz. Seçildikten sonra size hizmet edeceğiz. 5 yılın sonunda hizmetlerimizi üzerinden bizi değerlendireceksiniz. Bu kadar basit. Konu, sizin mahallenizin sorunudur. Biz İstanbul'da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz, kocaman bir memleketiz. Ama yerel seçim başka. Şimdi de yerel seçim yetkilendirilecek insanları seçecekler. 2 ayrı motivasyonla insanlar işine bakacak. Biz, İstanbul'u yönetirken, İstanbul'a hizmet için yarışırken, değerli arkadaşlar da Ankara'da, merkezi hükümet olarak görevlerini yapacaklar. Birbirimizin ayağına niye çelme takalım? Esas amaç, sizlerin fayda görmesi değil mi?" dedi.

"HEPİMİZ BU VATANIN EVLADIYIZ"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devlet adamlığı, çok önemli bir şey. Ankara'da, milletçe görev verdiğimiz insanlar, devlet adamlığı görevini yapmalılar. Bu hafta, Pazar günü yapılacak olan seçimde, tam olarak tedbirlerini almalılar, kimsenin burnu kanamadan, seçim sathında insanların sağlıklı bir şekilde oy kullanmalarını sağlamalılar. Günün sonunda, kim kazanmışsa İstanbul'u, inşallah da ben kazanacağım, tam da sizin gibi alkışlamalılar. Bu kadar basit. Neyi abartıyoruz Allah aşkına? Ben de bir ananın babanın evladıyım, onlar da bir ananın bir babanın evladı. Hepimiz bu vatanın evladıyız. Kimse, kimseyle bu alanda, duygular ve değerler üzerinden yarışmasın. Ama hizmet üzerinden yarışalım. Onun dışındaki hiçbir konu, milletin gündeminde değil. Milletimiz, en doğru kararı verecektir. Ama yine de milletimizi dikkatli olmaya davet ediyorum.'

"KENTSEL ÇÖZÜMÜN BİRİNCİ CÜMLESİ, 'BERABER ÇÖZECEĞİZ"

Konuşmasında kentsel dönüşüm sürecine de değinen İmamoğlu, "Kentsel çözümün birinci cümlesi, 'Beraber çözeceğiz'. Siz olmadan yapamayız. Mahalle kültürü korunacak. İstanbul'da yaşayan insanlar yeşil fukarası. Kiracılara da hak tanıyacağız. 'Sen de uygun koşullarda ev sahibi olabilirsin' diyeceğiz. Biz, bu işi samimiyetle çözeceğiz. Örnek yerler oluşturacağız. Bu milletin yüreğine su serpeceğiz. Bu iş, zor değil. Yaşadım, yaptım. Biz, bunu Beylikdüzü'nde yaptık." dedi.

ŞİŞLİ'DE HALKI SELAMLADI

İmamoğlu, Örnektepe Mahallesi'ndeki etkinliğin ardından, seçim otobüsüne binip, Şişli caddeleri ve sokaklarında halkı selamladı.

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