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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER
30.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İmamoğlu: Davet edilmedim

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İmamoğlu: Davet edilmedim

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Valilik’te cuma günü yapılan AFAD toplantısına davet edilip edilmediği konusunda, “Toplantıya davet edilmedim, edilsem koşa koşa giderdim” dedi.

Perşembe günkü depremin ardından ilk olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı aradığını söyleyen İmamoğlu şöyle konuştu: “Sayın Valimizi arayarak AKOM’a geçtiğimi söyledim. Depremin olduğunun dördüncü dakikasıydı. Ben 18.30’a kadar AKOM’da çalışmalarımı sürdürdüm. 20-25 dakika sonra valilikteki toplantıda oldum. Davet edildim ve koşa koşa gittim. Suskunluğumun iki sebebi var. Biri bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim. İkincisi de devlet adamlığı terbiyemdir. Siyaseti unutalım. İşimize bakalım.” Bir gazetecinin, “Siz çağrılmadıysanız, genel sekreter yardımcılarınız nasıl katıldılar?” sorusuna da cevap veren İmamoğlu, şöyle devam etti: “AFAD’ın 28 birim başkanı var. ‘28 birim başkanından yarın rapor alacağım’ diyen Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu 28 birim başkanını davet ediyor. Bunlara saat ve yer bildiriliyor. Bu toplantıyla ilgili genel sekreter yardımcımızın süreci takip etmesi için talimat verdim. Olay bu. 28 birim başkanından sadece 2’si İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden. Birilerinin beni bir masada isteyip istememesi benim umurumda değil.” 

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