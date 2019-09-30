İmamoğlu: Davet edilmedim
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Valilik’te cuma günü yapılan AFAD toplantısına davet edilip edilmediği konusunda, “Toplantıya davet edilmedim, edilsem koşa koşa giderdim” dedi.
Perşembe günkü depremin ardından ilk olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı aradığını söyleyen İmamoğlu şöyle konuştu: “Sayın Valimizi arayarak AKOM’a geçtiğimi söyledim. Depremin olduğunun dördüncü dakikasıydı. Ben 18.30’a kadar AKOM’da çalışmalarımı sürdürdüm. 20-25 dakika sonra valilikteki toplantıda oldum. Davet edildim ve koşa koşa gittim. Suskunluğumun iki sebebi var. Biri bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim. İkincisi de devlet adamlığı terbiyemdir. Siyaseti unutalım. İşimize bakalım.” Bir gazetecinin, “Siz çağrılmadıysanız, genel sekreter yardımcılarınız nasıl katıldılar?” sorusuna da cevap veren İmamoğlu, şöyle devam etti: “AFAD’ın 28 birim başkanı var. ‘28 birim başkanından yarın rapor alacağım’ diyen Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu 28 birim başkanını davet ediyor. Bunlara saat ve yer bildiriliyor. Bu toplantıyla ilgili genel sekreter yardımcımızın süreci takip etmesi için talimat verdim. Olay bu. 28 birim başkanından sadece 2’si İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden. Birilerinin beni bir masada isteyip istememesi benim umurumda değil.”
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