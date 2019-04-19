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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

İmamoğlu: Daha birçok tedbirimiz olacak... İBB: Kurum dışına bilgi çıkmayacak

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İmamoğlu: Daha birçok tedbirimiz olacak... İBB: Kurum dışına bilgi çıkmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, "Daha birçok tedbirimiz olacak. Bunlar mahalli düzeyde olabilir. İnsan kaynakları tespiti düzeyinde olabilir. İştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vakit yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınacağı, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılmasının söz konusu olmadığını bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede CHP'li meclis üyeleriyle bir araya geldi. Belediye binasındaki kokteyl salonunda, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gelen İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'li meclis üyeleriyle ilk toplantılarını gerçekleştireceklerini söyleyen İmamoğlu, sürecin çok önemli ve kıymetli olduğunu belirtti.

Bütün İstanbulluların beklentisinin, bu şehirde; barışın, huzurun, birleşmenin, buluşmanın ve birbirlerini sevmenin olduğunu aktaran İmamoğlu, "Dolayısıyla burada bulunan her arkadaşımızın çok çok önemli mesuliyetleri var. Bu süreç, 'Ben ne yapabilirim? Nasıl katkı sunabilirim. Bir arkadaşımın hatasını nasıl telafi edebilirim?' anlayışıdır. Burada kişisel ego, hedefler, tavizler ya da beklentilerin sona erdiği bir andan bahsediyoruz." diye konuştu.

Önerilere ve uyarılara rağmen kişisel hedefleri, beklentileri ve egoları için çalışacak kişilerin kendi yol haritasında ve partisinde yer almayacağını dile getiren İmamoğlu, "Zira bunun takipçisi olacağıma dair, mücadelesini verdiğime dair, 16 milyon karşısında defalarca söz verdim. Hak yemem, hakkımı yedirtmem." ifadelerini kullandı.

Mecliste CHP'lilerin çoğunlukta olmamasını, dezavantaj olarak görmediğini anlatan İmamoğlu, "Bunu demokrasi adına bir fırsata çevirebilmenin ruhunu hepimizin yaşaması ve hissetmesi lazım. Bu mümkün. Türkiye'nin değişim ve dönüşümünün başlangıç yeri yerel yönetimlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'daki topluluğun her bir ferdinin farklı, kültürlerden, anlayışlardan, yaşam biçimlerinden geldiğini kaydeden İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra Türkiye'deki en büyük ikinci halk meclisidir. O bakımdan parti disiplinine uyan, alınan kararlara uyan bir anlayışla ve İBB başkanıyla istişare ve konuşabilme mekanizmasıyla örnek bir grup olmayı diliyorum." dedi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNE MESAJ

CHP'li meclis üyelerine, belediye çalışanlarına kucak açmayı tavsiye eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu çatı altında çalışan herkesin elini sıkmanızı, kucaklamanızı, sarılmanızı istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı çatısı altında çalışan on binlerce insan, bu şehrin bir insandır. Bu halkın bir ferdidir. Bu toplumun bir yaşayanıdır. Dolayısıyla söylediğimiz sözün temsilcileri olarak sizlerin onları kucaklaması, benim kucaklamam demektir. Sizler kucaklarsanız, sıcaklığı hissetirirseniz, 'Kardeşim sen alın teri döküyorsun. Buraya sana hükmetmeye değil, beraber İstanbul'a hizmet etmeye geldik' derseniz, bizim anlayışımızı, sıcaklığımızı onlara hissettirmiş olursunuz."

"DAHA BİRÇOK TEDBİRİMİZ OLACAK"

Bir gazetecinin, belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin sorusu üzerine İmamoğlu, bu tür talimatların olacağını söyledi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Daha birçok tedbirimiz olacak. Bunlar mahalli düzeyde olabilir. İnsan kaynakları tespiti düzeyinde olabilir. İştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vakit yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor. Basına sızıyor, görüyorum. Çok da önemli değil. Belki sızmaması gerekir ama bizim için şeffaflık ana prensip olduğu için orada bir şey yok. Sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatıdır."

Açıklamanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, meclis salonunda basına kapalı olarak gerçekleşen CHP meclis grubu toplantısına katıldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA: KURUM DIŞINA ÇIKARILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınacağı, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden "veri tabanı talimatı" haberleri üzerine açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgi yazıyla amaçlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve 18 Nisan 2019 tarihli olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin dijital arşivinde tutanak ile kayıt altına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri merkezinde muhafaza edilmesi olup, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılması söz konusu değildir.

Bütün iş ve işlemler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; ilgi yazı ile görevlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye müfettişlerinin başkanlığında yapılacak olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında mevcut yetkilendirilmiş bulunan kişilerin nezaretinde gerçekleştirilecektir."

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