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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
17.05.2019 - 23:41, Son Güncelleme:

İmamoğlu: Bu şehrin kıymetini bilmeli, geçmişine saygı göstermeli

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İmamoğlu: Bu şehrin kıymetini bilmeli, geçmişine saygı göstermeli

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ramazan ayında bütün İstanbul'u gezmeye ve sofralarınızı hissetmeye çalışan bir kardeşinizim. Gezdiğim her sofra ve her evde her toplumda diyorum ki, Allah kardeşliğimizi ve bir arada oluşumuza asla asla sıkıntı vermesin, kardeşliğimiz baki olsun, kol kola omuz omuza hayat geçirelim." dedi.

İmamoğlu, Küçükçekmece Akşemsettin Camisi Konferans Salonunda düzenlenen iftarda, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan İmamoğlu, ramazanın arınma ayı olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Günahlardan arındığımız ve kendimize geldiğimiz, hissettiğimiz bir ay. Komşumuzun sıkıntısını, çevremizde açta açıkta birisi varsa onu hissettiğimiz bir ay.

Ramazan ayı aynı zamanda varlığımızı ve sevgimizi, bütün iyilikleri paylaşma ayı. Dolayısıyla hepimiz ramazan ayına yakışan, bir ramazan ayı geçiririz. Kul hakkından uzak aynı zamanda bütün kötülüklerden uzak ve herkese iyilik yapan, bir ramazan ayı geçirmemiz hepimize inşallah nasip olur."

Ramazanda vatandaşların evlerine ziyarette bulunduğunu anlatan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"EN KUTSAL DUYGU"

İmamoğlu: Bu şehrin kıymetini bilmeli, geçmişine saygı göstermeli

"Ramazan ayında bütün İstanbul'u gezmeye ve sofralarınızı hissetmeye çalışan bir kardeşinizim. Gezdiğim her sofra ve her evde her toplumda diyorum ki Allah kardeşliğimize ve bir arada oluşumuza asla sıkıntı vermesin, kardeşliğimiz baki olsun, kol kola, omuz omuza hayat geçirelim. Hem şehrimize ve hem birbirimize sahip çıkacağız. Bu şehrin mazlumu olsun istemiyoruz. Bir avuç insanın faydalandığı değil, 16 milyon insanın bu şehrin nimetinden faydalandığı bir şehir olsun istiyoruz. Ben bu duygular ve sorumlulukla görev yapmak istiyorum. Her birinizin evladını evlat kabul ederek yol yürümek benim için onur olacaktır. Hepinizi çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Ailelerinizi, yuvalarınızı ailem ve yuvam gibi görüp, onlara hizmet etmeyi, kendime en kutsal duygu olarak kabul ediyorum. Bu kardeşlikle hareket edersek ancak İstanbul, memleket, huzur bulur."

"DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ"

Dünyanın en güzel şehrinde yaşandığına dikkati çeken İmamoğlu, "Gerçekten İstanbul dünyanın en güzel şehri. Peygamberimiz aynı şekilde bu şehri müjdelemiş ve nasip olmuş, Müslüman kentine dönüşmüş, bizler burada yaşıyoruz. Bu şehrin kıymetini bilmeli, geçmişine saygı göstermeli, bu kentin geleceğini iyi hazırlamalıyız. Ben bu duygularla hareket ediyorum, Allah'ın izniyle tek bir gün de bu duygulardan vazgeçmeyeceğim. Sizler lütfen bizi kollayın ve koruyun. Bu şekilde davranırsak yönetici olarak tek bir gün hürmette sıkıntımız ve eksiğimiz olmaz. Biz, bize gelen vatandaşın karşısında ona hürmet ve ona hizmet eden anlayışa sahibiz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu, Küçükçekmece'de de belediye başkanı ile beraber sorunların çözümü için elinden geleni yapacağını söyledi.

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