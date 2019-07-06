İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? e-Okul üzerinden okul kaydı nasıl yapılır?
Temmuz ayının ilerlediği günlerde, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi okul kayıtları vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İlkokula başlama yaşında çocuğu olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı takvime göre, konuya dair araştırmalarını sürdürüyor. Milyonlarca veli, ilkokul kayıtlarının başladığı tarihe göre ilk kez bir eğitim kurumuna çocuklarına yazdıracak. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor?
Geçtiğimiz haftalarda ilkokula başlama yaşına ilişkin değişikliğin TBMM'de kabul edilip onaylanması sonrası, ilkokul kayıt tarihleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İlkokul kayıtları bu yıl, e-okul istemi üzerinden alınacak. Peki, e-Okul üzerinden okul kaydı nasıl yapılır? İşte, MEB'in yayınladığı bilgiler doğrultusunda ilkokul kayıt tarihi ve e-Okul üzerinden okul kaydı ile ilgili bilgiler.
Yapılan ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 1 Temmuz itibariyle gerçekleşecek. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak.
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İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞTİ
Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak değiştirildi. Buna göre, mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş olacak. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesiyle ilgili konular ise yönetmelikle düzenlenecek.
Ayrıca, sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre dörtten üç yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise ikiden bir yıla indirildi.
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