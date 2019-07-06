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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? e-Okul üzerinden okul kaydı nasıl yapılır?

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İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? e-Okul üzerinden okul kaydı nasıl yapılır?

Temmuz ayının ilerlediği günlerde, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi okul kayıtları vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İlkokula başlama yaşında çocuğu olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı takvime göre, konuya dair araştırmalarını sürdürüyor. Milyonlarca veli, ilkokul kayıtlarının başladığı tarihe göre ilk kez bir eğitim kurumuna çocuklarına yazdıracak. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz haftalarda ilkokula başlama yaşına ilişkin değişikliğin TBMM'de kabul edilip onaylanması sonrası, ilkokul kayıt tarihleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İlkokul kayıtları bu yıl, e-okul istemi üzerinden alınacak. Peki, e-Okul üzerinden okul kaydı nasıl yapılır? İşte, MEB'in yayınladığı bilgiler doğrultusunda ilkokul kayıt tarihi ve  e-Okul üzerinden okul kaydı ile ilgili bilgiler.

Yapılan ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 1 Temmuz itibariyle gerçekleşecek. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak.

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İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak değiştirildi. Buna göre, mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş olacak. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesiyle ilgili konular ise yönetmelikle düzenlenecek.

Ayrıca, sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre dörtten üç yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise ikiden bir yıla indirildi.

 

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