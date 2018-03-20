İlkbahar Ekinoksu nedir? 21 Mart’ın özelliği ne?

Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor. Güney yarım kürede geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor.



21 MART EKİNOKSU'NDA NE OLUR?

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açı ile düşer.

Kuzey Yarımkürede İlkbahar, Güney Yarımkürede Sonbaharın başladığı tarihtir.

Ekvatorda gölge boyu sıfırdır.

21 Mart tarihinden itibaren Kuzey Yarımkürede gündüzler, Güney Yarımkürede geceler daha uzun olmaya başlar.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğettir.

Kuzey Kutbu’nda 6 ay gündüzün, Güney Kutbu’nda 6 ay gecenin süreceği günlerin başlangıcıdır.

Gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.

21 MART'IN DİĞER ÖZELLİĞİ

Miladi takvime göre her yıl 21 Mart’ta kutlanan ve doğanın yeniden canlandığını müjdeleyen bahar bayramı Nevruz, bu yıl da milyonlarca insanı bir araya getirecek. Yeni yıl, doğanın uyanışı ya da bahar bayramı olarak bilinen Nevruz, aslında çok uzun yıllardır kutlanan ve hemen hemen her toplum için önemli bir bayram. Türkiye’de 1995 yılına kadar bir gelenek olarak görülen Nevruz, bu yıldan itibaren ise resmi bayram olarak kabul edildi.



GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ



21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.