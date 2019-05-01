İlk teravih namazı ne zaman kılınacak?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, teravih namazı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu yıl ilk teravih namazını ne zaman kılacaklarını merak eden çok sayıda vatandaş, bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Bilindiği üzere teravih, dini bir terim olarak Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Peki, 2019'da ilk teravih namazı ne zaman kılınacak?
Milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Ramazan için sayılı günler kaldı. Ramazan ayına özel bir namaz olarak teravihin, bu yıl ilk olarak ne zaman kılınacağı, pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Ramazan ayının ilk günü 6 Mayıs tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kalkılacak. 5 Mayıs akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. Bulunduğunuz ildeki teravih namazı saatini sorgulamak için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.
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TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.
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