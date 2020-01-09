İlk seri yargılama: Bir yıl sürecekti bir günde bitti

Yargıda ‘Amerikan modeli’ olarak bilinen ve ceza konusunda savcılarla şüpheliler arasında ceza konusunda pazarlık yapılarak davaların hızla bitmesini öngören “Seri Muhakeme Usulü”, 1 Ocak’ta uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda 379 adliyede Seri Muhakeme Büroları kurularak savcılar görevlendirildi.

Söz konusu uygulamanın ilk kararı Ankara’dan çıktı. Karara göre, 14 Aralık 2019 tarihinde, yapılan trafik uygulaması sırasında O.A. isimli sürücü durdurularak işlem yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tehlikeli araç kullanan O.A. hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan soruşturma başlattı.

SAVCININ TEKLİFİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçun Seri Muhakeme Usulü kapsamında olması nedeniyle şüpheliyi çağırarak bilgilendirdi. Şüpheli O.A., avukatı huzurunda seri muhakeme usulü ile savcının belirlediği yaptırım ve güvenlik tedbirleri teklifini kabul etti ve buna ilişkin tutanağı imzaladı. Savcı, şüpheli hakkında 4 ay hapis cezası belirledi.

Şüphelinin seri muhakeme usulünü kabul etmesi gerekçesiyle indirim uygulanarak ceza 2 aya düşürüldü. Ancak O.A.’nın sabıkasının ve tazmini gereken mali bir zararın bulunmaması ve yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşması nedeniyle cezanın 5 yıl ertelenmesi kararlaştırıldı. Savcı, şüpheli hakkındaki yaptırımlarla ilgili hazırladığı talepnameyi önceki gün, Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi ve seri muhakeme usulünün uygulanmasını istedi.

AYNI GÜN KARAR

Aynı gün duruşma açan mahkeme, şüpheliyi avukat huzurunda dinledikten sonra savcının belirlediği yaptırımlar doğrultusunda hüküm kurdu. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uyarınca, 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlediği takdirde hüküm açıklanacak ve şüpheli 2 ay hapis yatacak. Savcılık kaynakları, “normal şartlarda söz konusu suç yönünden bir soruşturma ve davanın yaklaşık olarak 6 ay ile 1 yıl arasında süreceğini, ancak seri muhakeme usulü ile birlikte bu sürecin bir günde tamamlanmış olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

HANGİ SUÇLARDA UYGULANIYOR

SERİ Muhakeme Usulü şu suçları kapsıyor: “(Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Orman Kanunu, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun ile Kooperatifler Kanunu’nda bazı maddeler.

BURSA’DA DA HIZLA KARAR ÇIKTI

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu da ilk davasını gördü. Büro tarafından Cumhuriyet Savcısı Metin Ünal adına iletilen daveti kabul eden sanık E.Ç.’ye, hakkında ‘Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma yürütüldüğü, seri yargılanmayı kabul ederse cezasının yarı oranda indirilebileceği anlatıldı. Seri muhakeme usulü yargılanmayı avukatı eşliğinde kabul eden E.Ç'ye, bu aşamadan sonra kendisinde saptanan alkol miktarı göz önünde bulundurularak alacağı cezanın takdiren 4 ay hapis cezası olacağı belirtildi. Sanık, cezada yarı oranda indirim yapılarak 2 ay hapis cezası verilmesi, bunun da 60 gün karşılığı bin 200 lira adli para cezasına çevrilmesi teklifini kabul etti. Görevlendirilen 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen E.Ç, teklifi kabul ettiğini yinelediği hâkimlik tarafından teklifteki gibi 1200 lira adli para cezasına çarptırıldı.