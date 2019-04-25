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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

İlk oruç ne zaman 2019? Oruca ne zaman kalkılacak?

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İlk oruç ne zaman 2019? Oruca ne zaman kalkılacak?

İlk oruca ne zaman kalkılacak sorusu, Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman'ın merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için ilk oruca kalkılacak olan sahur vaktini öğrenmek istiyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Ramazan ayının başlamasına günler kala ilk oruca ne zaman kalkılacak sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte, Diyanet'ten alınan imsakiye bilgilerine göre ilk oruç için sahur vakti bilgileri

İLK ORUCA NE ZAMAN KALKILACAK? 

Ramazan ayının ilk günü 6 Mayıs tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kalkılacak.

5 Mayıs akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. 

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

Ankara'da ilk sahur 6 Mayıs Pazartesi sabahı 04.21'a kadar, ilk iftar ise 19.41'de yapılacak. Ankaralılar bu ramazanda ortalama 15 saatlerini oruçlu geçirecek.

İstanbul'da ilk sahur 04.32'ye kadar, ilk iftar ise 19.58'de yapılacak. İstanbullular da bu ramazanda ortalama 15 saatlerini oruçlu geçirecek.

İLİNİZDEKİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN'DA SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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