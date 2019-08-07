İlk milli uçan araç ‘doğum’a gün sayıyor
BAYKAR Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ‘CEZERİ’ adını verdikleri Türkiye’nin ilk milli uçan aracını hazırladıklarını duyurdu.
Bayraktar, Twitter hesabından “Yıllarca sürecek bir tasarım ve ARGE sürecinin başlangıcı. Yoğun geçen prototip geliştirme faaliyetinin ilk 8 ayı. Hedef 9’uncu ayda doğum, yetişirse TEKNOFEST’te uçuş” ifadelerini kullandı. Prototip üretimi bitirilebilirse İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 17-22 Eylül’de gerçekleşecek TEKNOFEST’te ilk uçuş yapılacak. Bayraktar 4 farklı alternatif görsel paylaşırken, bunun için takipçilerinden fikirlerini belirtmeleri konusunda da duyuruda bulundu.
Araç adını 12’nci yüzyıl Artuklular döneminde yaşamış olan İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezeri’den alıyor. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen mühendis El Cezeri’nin su saatlerinden kan almada kullanılan ölçme aletlerine, çeşitli robotlardan otomatik müzik düzeneklerine birçok tasarıma imza attığı belirtiliyor.
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