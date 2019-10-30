İlk Meclis’e yürüyüş
Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara’da TBMM önünden Ulus’taki ilk Meclis binasına kadar ‘kortej yürüyüşü’ düzenlendi.
Yürüyüşü Opera Köprüsü üzerinden izleyen vatandaşlar, komandoların geçtiği güzergâha karanfil bıraktı. TBMM’nin Atatürk Bulvarı kapısından başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüş öncesinde TBMM bahçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği bir gösteri sundu. Ardından da saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra başlayan yürüyüşte, kortejin önünde motosikletli timler ve gaziler yer aldı. Kortejde askerler büyük boy Atatürk posteri taşıdı. Türk bayrakları taşıyan öğrenciler de yürüyüşe katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando’nun marşları eşliğinde ilerleyen kortej, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış harekâtı gazilerini temsil eden askerlerin yer aldığı ‘Tarihi Bölük’ ile 15 Temmuz gazileri, askeri üstü açık araçlarla geçişi tamamladı.
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