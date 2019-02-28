İlk etap 8 Mart'ta açılıyor
MİMAR Hakan Kıran’ın çizdiği Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi’nin ilk etabı 8 Mart’ta açılacak ve Kabataş iskelesinden vapur seferleri başlayacak.
Projenin ilk etabında, şehir hatlarına ait 700 metrekarelik terminal binası ile 2 iskele hizmete hazır olacak. Geçici terminal binası büyük ölçüde tamamlanırken, çatısı, seramikleri ve boyama işlemi bitirildi. Geçici terminal binasının turnikeleri İSBAK tarafından monte edildi.
32 BİN 500 M2 MEYDAN
Projede, martı şeklindeki terminal binası ile Kabataş’ta yolun yeraltına alınması iptal edildi. Terminal binaları klasik Osmanlı yapısı olacak. Projenin ikinci etabında, 32 bin 500 metrekarelik meydan yapılacak. 18 bini 400 metrekaresi sert zemin, 14 bin 142 bin metrekaresi yeşil alan olacak.
Projenin ikinci etabının Ekim 2020’de tamamlanması planlanıyor. Tüm iskeleler kullanıma açıldığında şehir hatlarının yanı sıra motorlar, İDO ve BUDO gemileri Kabataş’tan sefer yapabilecek. Ayrıca turistik gemiler de yolcu indirip bindirebilecek. 2’nci etap tamamlandığında Kabataş Meydanı, toplu ulaşım sistemlerinin entegre olacağı ve otoparkın yer aldığı çok önemli bir transfer merkezi olacak.
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