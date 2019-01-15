İlk devlet ‘böcek müzesi’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİlk devlet ‘böcek müzesi’
GeriGündem İlk devlet ‘böcek müzesi’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İlk devlet ‘böcek müzesi’

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
İlk devlet ‘böcek müzesi’

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı (TAGEM) Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü’nün kurduğu müze, 3 bin tür ve 60 bin böcek örneğini içinde barındırıyor. Müze büyük bir kısmı Türkiye’den toplanan ve dünya için ilk kayıt olma özelliğini gösteren 56 türe de ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin devlete bağlı tek böcek müzesi 1960 yılında kuruldu. Ancak müzede 1930’lu yıllardan kalan böcekler var. Enstitü Müdürü Sait Ertürk, müzenin bulunduğu binada ekibiyle birlikte, tarımda sorun olarak çiftçilerin karşısına çıkan böceklerle mücadele için de bilimsel çalışmalar ve projeler yürüttüklerini anlattı. Müzenin kapılarını Hürriyet’e açan Ertürk, şunları söyledi:

İlk devlet ‘böcek müzesi’

YENİ TÜRLER TESPİT ETTİK

“Burası bilet alıp gezebileceğiniz bir müze değil. Burayı öğrenciler, bilim insanları gezebiliyor. Devlete bağlı tek böcek müzesi ve böcek numunelerini özel koşullarda saklayarak, bilim dünyasına hizmet eden bir yer. 1930 yılından bu yana böcek biriktiriyoruz. En çok dikkati kelebekler çekiyor. Koleksiyondaki en büyük böcekler ‘Saga spp - etçil çekirgeler’ türüne ait böcekler. Dünyanın birçok ekolojik bölgesinde yaşayan yaklaşık 1 milyon 100 bin tür böcek var. Bu türlerden Türkiye’de 26 bin tür biliniyor ancak bunun iki katına sahip olduğumuzu tahmin ediyoruz. Türkiye’de her geçen gün yeni türler tespit ediliyor. Geçtiğimiz yıl dünyada hiç duyulmamış 6 yeni tür daha tespit ettik. Bunları Londra’daki Natural History Museum’a gönderdik. Halen bu müzede.”

İlk devlet ‘böcek müzesi’

SÜNELER SAYILIYOR

“Hedefimiz böcekleri kesinlikle sıfırlamak değil. Çünkü sizin yaptığınız bir etkiye karşı onlar bir savunma mekanizması mutlaka geliştiriyorlar. Örneğin Osmanlı’nın son döneminden yani 1900’lerden bu yana süne adını verdiğimiz zararlı ile ilgili olarak günün bilgi beceri ve teknik koşullarına göre mücadele yapılmaya çalışıldı. Şu anda yürüttüğümüz bir proje var: Sünede Tahmin ve Uyarı Projesi. Böcek salgınlarının önceden tahmin edilerek, gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor. Bu nedenle Türkiye’de her yıl yaklaşık 6 milyon hektarda Bakanlık süne sayımı yapıyor. Tarımsal alanlarda zarara neden olan böceklerle mücadelede, kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadeleyi tercih ediyoruz.”

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü

Hastane tuvaletinden gelen genç kızın çığlıkları üzerine ortaya çıktı

'Bu yaşıma kadar böyle bir şeyi ne duydum ne gördüm'

Görüşme sonrası o detay ortaya çıktı