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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.08.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

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İlginç talimat! Hemen uzaklaşın

Ankesörlü telefon soruşturmasında itirafçı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli muvazzaf Astsubay Y.D hem ankesörlü telefonun işleyişini hem de kendisi gibi FETÖ’cü olan 3 muvazzaf devre arkadaşı subayı deşifre etti. Kara Kuvvetleri’nde görevli Astsubay Y.D verdiği ifadede ankesörlü telefonla ve yüz yüze görüşmede örgütün ne gibi tedbirler aldığını savcılıkla paylaştı. Y.D., çarşıda arkadaşlarıyla olduğu süre zarfında sorumlu mahrem imamı görmesi halinde kendisine ‘hemen uzaklaşın’ talimatının verildiğini aktardı.

FETÖ'nün TSK'daki kriptolarının ortaya çıkarılmasında en önemli turnusol kağıt işlevi gören araçlardan biri olan ankesörlü telefon soruşturmasında her geçen gün itirafçı sayısı artıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul'daki bir büfeden mahrem imamı tarafından ankesörlü telefonla arandığı belirlenen bir şüpheli asker daha itirafçı oldu. Kara Kuvvetleri'nde görevli Astsubay Y.D verdiği ifadede ankesörlü telefonla ve yüz yüze görüşmede örgütün ne gibi tedbirler aldığını savcılıkla paylaştı.

'NASIL NAMAZ KILINACAĞINI GÖSTERİYORDU'

Y.D 2011 yılında Astusbay Hazırlama Okulunu kazandıktan sonra örgütle haşır neşir olduğunu belirterek, "Benden sorumlu abim T. İsimli şahıs bana nasıl zorluklar altında namaz kılabileceğim gösteriliyordu. Ayrıca bana bundan sonra ankesörlü telefonla iletişime geçileceğini söyledi. Aranmam halinde söylediği yere gelmemi söyledi" dedi.

'EĞER BİZİ GÖRÜRSENİZ'

Astsubay'lık okuluna kaydını yaptırdıktan sonra ayda bir veya iki defa mahrem sorumlusu T. İle görüştüğünü aktaran Y.D görüşmeleri genel itibariyle kafelerde gerçekleştirdiklerini belirtti. Y.D ifadesini şöyle sürdürdü: "Buluşmalarımızda bize, 'Direkt olarak yanımıza gelmeyin, bizi takip edin, dikkat çekmeyin, eğer çarşıda arkadaşlarınızlayken bize denk gelirseniz bizden hemen uzaklaşın' şeklinde söylemlerde bulunarak gizliliğe riayet etmemizi istiyordu.

3 SUBAYIN İSMİNİ PAYLAŞTI

2013 yılında İstanbul Kenan Evren Kışlası'na geldim. Beni ankesörle arayan T. İsimli abi benden bu aşamada da sorumluydu. Denizli'de göreve başladıktan sonra ise M. isimli abi benim sorumlu oldu." İtirafçı Y.D savcılıkla ayrıca kendisi gibi ankesörlü telefonla aranan TSK'daki 3 muvazzaf subayın ismini paylaştı. (SABAH)

 

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