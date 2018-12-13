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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
13.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İlginç açıklama: ‘Keşke Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim adayımız olsa’

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İlginç açıklama: ‘Keşke Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim adayımız olsa’

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Adaylarımızı belirlerken İstanbul adayında hep takılıp kaldığımız bir nokta var. Keşke diyoruz, Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olsa. Çünkü o işi iyi yapıyor, hakkını veriyordu. Bu ocakta piştiği için, buranın hikmetiyle belediyecilik Anadolu’da zirve yapmıştı” dedi.

Karamollaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

“Tabii kader kendisine başka bir yol çizdi ve devlet yönetiminin başına geçti. Bu ikisi başka şey işte. Tarihçiler Mithat Paşa’yı anlatırken hep şunu söylerler, ‘Mithat Osmanlı’nın çok iyi bir valisiydi, ne zaman ki Sadrazamlığa getirildi, hem Osmanlı’ya yazık edildi, hem iyi bir vali kaybedildi.’ Biz milletimizi Tayyip Bey’in devlet nizamını bozduğuna, sistemi yürütemediğine ikna edemiyoruz. İktidar Cumhuriyet tarihinin faiz rekorunu kırmaya niyetli. 2018’de faiz lobisine ödenecek miktar 71,7 milyar lira olarak belirlenmişti. 2019 hedefinde ise 117 milyar lira olarak belirlendi.”

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