İlginç açıklama: ‘Keşke Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim adayımız olsa’
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Adaylarımızı belirlerken İstanbul adayında hep takılıp kaldığımız bir nokta var. Keşke diyoruz, Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olsa. Çünkü o işi iyi yapıyor, hakkını veriyordu. Bu ocakta piştiği için, buranın hikmetiyle belediyecilik Anadolu’da zirve yapmıştı” dedi.
Karamollaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:
“Tabii kader kendisine başka bir yol çizdi ve devlet yönetiminin başına geçti. Bu ikisi başka şey işte. Tarihçiler Mithat Paşa’yı anlatırken hep şunu söylerler, ‘Mithat Osmanlı’nın çok iyi bir valisiydi, ne zaman ki Sadrazamlığa getirildi, hem Osmanlı’ya yazık edildi, hem iyi bir vali kaybedildi.’ Biz milletimizi Tayyip Bey’in devlet nizamını bozduğuna, sistemi yürütemediğine ikna edemiyoruz. İktidar Cumhuriyet tarihinin faiz rekorunu kırmaya niyetli. 2018’de faiz lobisine ödenecek miktar 71,7 milyar lira olarak belirlenmişti. 2019 hedefinde ise 117 milyar lira olarak belirlendi.”
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