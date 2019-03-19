İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı
GeriGündem İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
19.03.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı

Gümüşhane'nin Şiran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.İ, MİT TIR'ları itirafçısı Mustafa İlhan'ın ifadeleri doğrultusunda tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT TIR'larının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve uzun zamandır aranan FETÖ'nün "imamı" İlhan, Ordu'da saklandığı adreste yakalanmasının ardından "mahrem imamlar" ile ilgili sorgusunda Yüzbaşı E.İ. ile Hatay'da görev yaptığı sırada görüştüğünü belirtti.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, E.İ'nin Şiran İlçe Jandarma Komutanı olduğunu belirleyen Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, E.İ'yi Şiran'da gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el koydu.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen E.İ, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki ay önce Şiran İlçe Jandarma Komutanlığına atanan E.İ'nin sorgusunda, Mustafa İlhan ile görüştüğünü kabul ettiği, kendisiyle sürekli olarak ankesörlü telefondan irtibat kurulduğunu, gitmediğinde ise sürekli arandığını anlattığı, FETÖ'yle alakası olmadığı halde ısrarları nedeniyle uzaklaşamadığını ifade ettiği öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Türkiye ile hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği Şevval, o anları anlattı

Bakan Soylu rakamı açıkladı: 'Şu anda rekor üzerindeyiz'

Muhtar fark etti! Evlere kimseyi yaklaştırmıyorlar