İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün TSK'daki kripto yapısının çökertilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın merkezli olarak Antalya, Diyarbakır, Isparta, Uşak ve İzmir illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E.’nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

3 kişinin daha arandığı operasyon kapsamında gözaltına alınan askeri personeller arasında, örgütün sözde mahrem imamlarının da bulunduğu ifade edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.