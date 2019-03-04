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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hacer BOYACIOĞLU - ANKARA
04.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İl il kadının güç endeksi: Sinop 1’inci, İstanbul 40’ıncı

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İl il kadının güç endeksi: Sinop 1’inci, İstanbul 40’ıncı

TÜRKİYE’de ilk kez ‘Kadın Güçlenmesi Endeksi (KGÜE)’ oluşturuldu. Buna göre kadınların kendilerini ‘en fazla güçlü hissettikleri’ ilk 10 il Sinop, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Balıkesir, Uşak, Manisa, Konya, Bolu ve Artvin oldu. İstanbul ise endeksin 40’ıncı sırasında yer bulabildi.

KGÜE’yi ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Dr. Kürşat Çınar ile TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden Dr. Tekin Köse hesapladılar. Endeks, TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce (TOBB ETÜ-SPM) kamuoyuna açıklanacak. TOBB ETÜ SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan, üç büyük şehirde kadın güçlenmesinin yeterli görünmediğini belirtti. Sayan, “Endeks kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi açısından daha fazla şey yapmamız gerektiğine işaret ediyor” dedi.

ÇALIŞAN KADIN GÜÇSÜZ HİSSEDİYOR

Endeksin ortaya koyduğu diğer sonuçlar ise şöyle:

Kişisel seviyede; evli, eğitimli ve yüksek hane halkı gelirine sahip kadınlar kendilerini daha güçlü hissediyor.

Çalışan kadınlar kendilerini çalışmayanlara göre daha az güçlü hissediyor. Bu, Türkiye’de çalışan kadınların geleneksel aile yapısı ve modern ekonominin bindirdiği çifte yük (hem ev hem işteki yükümlülükler) altında ezildiklerini teyit ediyor.

İşsizliğin yoğun yaşandığı illerde ve bölgesel eşitsizliğin yoğun olarak hissedildiği bölgelerde kadınların kendilerini daha az güçlü hissettikleri anlaşılıyor.

ANKARA 58. SIRADA

KADINLARIN kendilerini ‘en az güçlü hissettikleri’ son 10 il Diyarbakır, Muş, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van ve Bitlis oldu. KGÜE’de İstanbul 40’ıncı, İzmir 48’inci ve Ankara ise 58’inci sırada yer bulabildi. KGÜE’de ‘sanayileşmiş kentler’ olarak bilinen Denizli 20, Tekirdağ 23, Bursa 29, Sakarya 30, Kocaeli 44, Eskişehir 50, Kayseri 53, Gaziantep 57, Mersin 61 ve Adana ise 70’inci sıraya yerleşti.

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