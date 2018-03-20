İl Başkanı MHP Kurultayı'nda yaralandı... Silahlı kavga açıklaması

MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, Ankara’da MHP Malatya il ve Battalgazi ilçe yönetiminin silahlı kavga ettiği iddialarına değinerek, olayın gerçeği yansıtmadığını ve tüm teşkilatların birlik, beraberlik içinde olduğunu söyledi.

MHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, MHP’nin 12. Olağan Kurultayı için Ankara’ya giden MHP İl Teşkilatı ve Battalgazi Teşkilatı arasında silahlı kavga çıktığı iddiaları ile ilgili olarak parti binasında bir açıklama yaptı. Kurultayın hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Çiçek, silahlı kavga iddiaları ile ilgili olarak da “Kurultay sonrası otel lobisinde gerçekleşen iki grup arasındaki tartışmaya müdahale etmek isteyen ve müdahale sonrası büyük bir olayı önleyen, akabinde hafif şekilde yaralanan İl Başkanımız Ramazan Bülent Avşar’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Bazı görsel ve yazılı basında olayı farklı boyutlara çekmek isteyenler oldu. İl Başkanımız Bülent Avşar Bey'in talimatları ile tüm teşkilatlarımız birlik ve beraberlik içerisindedir. Biz Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak tüm teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Farklı boyutlara çekmek isteyenler kendi sözleri altında ezilecektir” ifadelerine yer verdi.

OLAY NEYDİ?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Teşkilatı, ilçe teşkilatları ile birlikte MHP 12. Büyük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara'ya gitmişti. Kongre sonrası, kaldıkları otele dönen il yönetimi ile Battalgazi ilçe yönetimi arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı gerginlik yaşandı. İddiaya göre gerginlik silahların çekilmesiyle sokağa taştı. Yaşanan gerilimi düşürmek için araya girdiği öğrenilen MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ile 4 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, soruşturmanın da polis tarafından yürütüldüğü öğrenildi.