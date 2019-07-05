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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
05.07.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

İkitelili'de yangın paniği

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İkitelili'de yangın paniği

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir binanın çatısında başlayan yangın yan binanın çatısına da sıçradı. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangında yaralanan olmazken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 11.00 sıralarında İkitelli Göztepe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı.  Binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyüyerek alt kat ve yan tarafta bulunan 2 katlı binanın çatısına da sıçradı. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının başladığı bina ve çevresindeki binalarda oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.  Mahalle sakinlerini sokağa döken yangında herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken binalarda hasar meydana geldi. 

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