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    "İkinci turda seçimi alırız"

    ANKARA
    04.03.2018 - 21:57 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, “Cumhurbaşkanı ikinci turda seçilecektir, ikinci turda CHP’nin adayı bu seçimi alacaktır” dedi. HDP ile ittifak düşünmediklerini söyleyen Hamzaçebi, yüzde 5 barajıyla seçime gidilmesi halinde Saadet Partisi’nin Meclis’e gireceği iddiasında bulundu. Hamzaçebi, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlarken özetle şunları söyledi:

    AFRİN OYLARI GEÇİCİ

    “SİYASİ hayatımın en umutlu dönemindeyim. Önümüzde yerel seçim, milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu seçimlerde Türkiye’nin kaderi değişecektir. AK Parti iktidarı tarihinin en baskıcı döneminde ama en zayıf olduğu dönemindedir. Yeter ki kuvvetli bir karşı çıkış ve halka umut veren bir programı açıklayın. Bunu yapacağız. Sistem değişti. Başkanlık sisteminde CHP’nin iktidara ulaşması, referandumun bize verdiği sonuçlara göre çok daha kolay olacaktır. Cumhurbaşkanı ikinci turda seçilecektir, ikinci turda CHP’nin adayı bu seçimi alacaktır. Birinci turda kimse seçilemez, kimse Afrin’e bel bağlamasın. Afrin oyları geçici oylardır. Ana muhalefet partisinin genel başkanı da benim doğal cumhurbaşkanı adayımdır.

    SP, ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

    Şu anda siyasi partilerle ittifak görüşmesi yapmıyoruz, seçim güvenliği konusunda görüşmeler yapıyoruz. İttifak hiçbir şekilde konuşulmadı. Bu ilerde konuşulmayacak demek değildir. İlerde ittifak ya da dayanışma içinde olacağımız partiler elbette bulunabilir. Gerekirse bu tip görüşmeler yapılabilir. (HDP dahil mi?) İttifakı baraj sorunu olan partiler, baraj sorunu olmayan parti ile yapabilir. HDP’nin baraj sorunu yok. HDP ile ittifak gibi bir düşüncemiz yok.
    AK Parti ve MHP, BBP’yi de katalım, bu ittifak gerçekleşirse 1 Kasım 2015’te alınan oylara göre bu kadar milletvekilini AK Parti kazanır deniliyor. Bu bir varsayım. MHP’nin ve AK Parti’nin aynı oyu alacağı bekleniyor ama aynı oyu almayacak. AK Parti ve MHP dışındaki partilere bakalım, Saadet Partisi çok önemli bir faktör. Üye sayısının bir buçuk katı oranında oy alıyor. Demek ki Saadet Partisi seçmeni, barajın yüksekliği nedeniyle kendisine oy vermiyor. Baraj bugün yüzde 5 olsa Saadet Partisi TBMM’ye girer.

    ADAYIMIZ CHP İÇİNDEN

    Yüzde 25, 26, 28, 30 gösteren anketlerimiz var. Oylarımız yüzde 25 üzerindedir bir kere. İkincisi şu önemli; siyasi partilerin aldığı oydan çok, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağı. Başkanlık sisteminde siyasi partilerin parlamento ağırlığı ikinci planda kalmaktadır. Çünkü başkan, yasa gücüne sahip kararnameler çıkarma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla tartışılması gereken konu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağıdır. İkinci turda iki aday yarışacaktır, CHP’nin adayı, CHP’nin içinden olacaktır. Kimse tereddüt etmesin.”

    İSTANBUL’U  KAZANACAĞIM

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi konusunda ortaya koyduğum iddiadan vazgeçmiş değilim. Şu anda aday adayıyım. Ben çalışıyorum, Merkez Yönetim Kurulumuz halka soracaktır, anketler yapacaktır. Ben iddiamı koydum ‘Hepsinden ben çıkacağım’ dedim. Ben iddia koyuyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendiğimde, AKP’nin adayı kim olursa olsun tartışmasız bir şekilde kazanacağım. CHP’nin İstanbul adaylarını YSK seçim takvimini açıklamadan, makul bir sürede genel başkanımız açıklayacak.

    Etiketler: gazetehaberleri , Akif Hamzaçebi , Hamzaçebi , son dakika
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