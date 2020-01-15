İkinci dönem ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

İkinci dönem ne zaman başlayacak sorusu okulların kapanmasına günler kala pek çok öğrencinin ve velinin gündeminde yer almaya başladı. Peki, ikinci dönem ne zaman başlayacak? İşte, binlerce öğrenci ve velinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan ikinci dönem ne zaman başlayacak sorusunun cevabı

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

"KÖTÜ KARNE ÇOCUĞU TÜM ALANLARDA BAŞARISIZ YAPMAZ"

“Okul başarısızlığının nedeni sadece öğrenci değildir. Okul başarısızlığının çok yönlü ve farklı nedenleri olduğu bilinmektedir” diyen Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı Kln. Psk. Emel Güler, ailelere önemli açıklamalarda bulundu.

Çocuğun gerçek yeteneği ile okul başarısı farklılık gösterebilir

Ülkemizde, akademik başarının en önemli göstergesi ise karnedir. Karne; her ders için alınan notları, öğrencinin zayıf ve iyi olduğu dersleri, beraberinde devamsızlık durumunu gösteren ve okul yönetimince verilen bir belgedir. Dönem sonunda öğrencilere verilen karneye göre, bazı öğrencilerin başarılı bazı öğrencilerin ise başarısız olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Ancak öğrenciler için yapılan ‘başarılı’ veya ‘başarısız’ nitelendirmesi çoğu zaman çocuğun etiketlenmesine neden olmaktadır. Başarı; İstenen sonuca ulaşma, güdülen amaca erişme, istenileni elde etme olarak geniş bir anlam içerirken, okul başarısı öğrencinin bir akademik programdaki derslerden aldığı notların ya da puanların ortalamasıdır. Öğrencinin gerçek yeteneği ile okuldaki başarısı arasında farklılık görülebilir.

Okul başarısızlığının nedeni sadece öğrenci değil

Düşük karne notları, öğrencinin tüm alanlarda başarısız olduğu anlamına gelmez. Ailelerin karne notları üzerinden, çocuğa karşı olumsuz tutum içerisinde olmaları, çocukların kendilik algılarını olumsuz etkileyerek psikolojik sorunlara yol açabilir. Okul başarısızlığının nedeni sadece öğrenci değildir. Okul başarısızlığının çok yönlü ve farklı nedenleri olduğu bilinmektedir.