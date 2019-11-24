İkinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 18 milyon öğrenci, ilk ara tatilin ardından 25 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da tamamladı. Peki, İkinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
Ara tatilde öğrencilerin bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlendi. Gözler şimdi nisan ayında düzenlenecek diğer ara tatilin tarihinde. İşte, MEB ara tatil takvimi...
MEB, ilk ara tatil döneminde öğretmenler için de sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programını uyguladı. Programda, öğretmenlerin, öğrenci ve velilerle katılabileceği sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel çalışmalara da yer verildi.
ARA TATİL TAKVİMİ
"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılan ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı başlıyor.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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