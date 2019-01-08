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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Engin ÖZMEN/DHA
08.01.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Böylesi görülmedi! İki saniye arayla 2 trafik cezası...

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EDİRNE'de yaşayan emekli polis Yusuf Uzuner'e (58) otomobiliyle gittiği Çorum'un Osmancık ilçesinde TEDES kameralarınca iki saniye arayla 412 ve 199 liralık kesilen hız cezası, mahkemeden döndü. Uzuner'in itirazı üzerine Osmancık Sulh Ceza Hakimliği, 'kesintisiz olarak devam eden tek eylem' olarak değerlendirdiği cezalardan 199 liralık trafik cezasını iptal etti.

Emekli polis memuru Yusuf Uzuner, 2016 yılı Nisan ayında akrabalarını ziyaret etmek için ailesi ile birlikte Edirne'den 22 ER 350 plakalı özel otomobiliyle Trabzon'a gidip döndü. Uzuner, evine dönmesinin ardından adresine Çorum'un Osmancık ilçesi ile Ordu'da aşırı hız yaptığı gerekçesiyle 5 kez ve toplamda 1440 lira tutan para cezası makbuzları geldi. Makbuzları inceleyen Uzuner, Osmancık ilçesinde iki saniye arayla iki ayrı cezaya çarptırıldığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 4 ay sonra gelen ceza makbuzlarında 8 Nisan günü Osmancık'ın Alışkan Tesisleri Kavşağı'nda saat 08.08.05'te 75 kilometre hızla gittiği için 412 lira, 08.08.07'de ise 65 kilometre hızla gittiği için de 199 lira olmak üzere toplam 611 liralık para cezası kesildiği ortaya çıktı. Trafik cezalarının kesildiği Çorum'un Osmancık ilçesinde Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunan Yusuf Uzuner'in cezalarının incelenmesi ve karara bağlanması yaklaşık 2 yıl sürdü. 12 Aralık 2018 tarihinde karar veren Osmancık Sulh Ceza Hakimliği ikinci cezayı iptal etti.

Mahkemenin iptal kararına sevindiğini söyleyen Yusuf Uzuner, sadece Osmancık mahkemelerinde 11 bin ceza itirazı olduğunu ve 2 sene sürmesinin normal olduğunu söyledi. Uzuner, "2016 yılında ben ailemle birlikte Trabzon'a gitmek için yola çıktık. Çorum'un Osmancık ilçesinde bana aynı güzergahta 2 saniye arayla 2 ceza kesilmişti. Mahkemeye başvurarak itiraz ettim. Mahkeme birinci cezayı yasal süresinde başvuru yapmadığım için iptal etmedi ancak ikinci cezayı 'aynı yolda 2 saniye farkla ceza olmaz' diyerek iptal etti. Çorum Osmancık yolunda aynı yerde 7 kamera var. Suç bir tanedir, aynı suçtan her kamera için ayrı ceza verilemez hükmü verildi. Ceza geldiğinde çok şaşırmıştım, verilen karar adalete uygun bence. Osmancık ile telefonla da görüştüm. Bana 11 bin itiraz olduğu söylendi, mahkemenin 2 sene sürmesini normal görüyorum. 2 saniye arayla kesilen cezalardan biri 6 ay sonra geliyor, diğeri de 2 ay sonra geliyor. Mahkeme yanlış olduğunu tespit etti ve iptal etti" dedi.

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