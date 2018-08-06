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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
06.08.2018 - 07:13, Son Güncelleme:

İki kişiyi öldürüp kaçtı... Polis kan izlerini takip edip kıskıvrak yakaladı

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İki kişiyi öldürüp kaçtı... Polis kan izlerini takip edip kıskıvrak yakaladı

- Ankara'da bir taksici sokakta tartıştığı iki genci bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası yaralı halde kaçmaya çalışan taksici, kan izlerini takip eden polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 06 ED 9815 plakalı otomobille Kalaba Mahallesi Hüzün Sokak'a gelen Samet K. ve Umut S. kaldırımda alkol alırken yoldan geçen taksici Kadir E. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya giren çevredekiler Kadir E'yi sokaktan uzaklaştırdı.

Bir süre sonra elinde bıçakla sokağa gelen Kadir E, Samet K. ve Umut S'yi bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sokakta Samet K. ve Umut S'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

POLİS KAN İZLERİNİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Kavganın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan Kadir E'nin yaralandığını tespit eden polis, yerdeki kan izlerini takip ederek zanlının bir akaryakıt istasyonuna girdiğini belirledi.

Bölgeye sevk edilen ekipler akaryakıt istasyonundaki kan damlalarının izini sürerek zanlının yolun karşısındaki Botanik Park'a kaçtığını belirledi.

Park içinde de kan izlerini takip eden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesiyle Kadir E'nin buradan bir ticari taksiye bindiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgede alarma geçen ekipler, zanlının bir süre sonra Sedefçiler Sokak'ta bir binaya girdiğini belirledi.

Saklandığı evde yakalanan Kadir E, ilk olarak olay yerine getirilerek olayda kullandığı bıçağı kaçarken attığı yeri gösterdi.

Daha sonra zanlı geniş güvenlik önlemleri altında polis merkezine götürülürken, uzman ekipler de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayda hayatını kaybeden Samet K. ve Umut S'nin cesetleri otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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