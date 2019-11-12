İki kardeşin acı kaderi
Rize'de, bir apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti. Ailenin, yaklaşık 3 yıl önce oğulları Harun'un da pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet - Emine Havuz çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur Havuz, pencereden düştü.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Havuz'un cenazesi, Rize Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.
Medet - Emine Havuz çiftinin Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Küçük Fatma Nur'un cenazesi yarın toprağa verilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle