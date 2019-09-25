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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.09.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

İki kardeşi öldüren bombanın terör örgütü PKK’nın olduğu kesinlik kazandı

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İki kardeşi öldüren bombanın terör örgütü PKK’nın olduğu kesinlik kazandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde iki kardeşin ölümüne neden olan bombanın, el yapımı patlayıcı olduğu ve yapılan kriminal inceleme sonucuna göre terör örgütü PKK'ya ait olduğu kesinlik kazandı.

Olay, 15 Temmuz'da Ovacık İlçesi’nde Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında meydana gelmişti. Bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 yaşındaki Ayaz olay yerinde, 4 yaşındaki kardeşi Nupelda Güloğlu ise helikopterle kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kardeşlerin ölümüne sebep olan patlayıcının terör örgütü PKK’ya ait olduğunun kesinleştiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, olayın ardından patlamanın meydana geldiği alan ile çocukların kıyafetlerinden alınan numuneler incelenmek üzere önce Van ardından Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi. Kriminal inceleme sonucunda RDX ve TNT plastik patlayıcı kalıntılarına rastlanırken, olay yerindeki kalıntılar ile çocukların kıyafetleri üzerinde yapılan incelemede de amonyum nitrata rastlandı. İncelemede ayrıca el yapımı patlayıcı düzeneğinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmayan 40 mm’lik bomba atar mühimmatı kullanıldığı da tespit edildi.

Yapılan tespitler sayesinde iki kardeşi öldüren patlayıcının terör örgütü PKK'ya ait olduğu kesinleşmiş oldu.

Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi
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