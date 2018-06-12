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    İki kamyonette çuvallar içinde bulundu... Tam 2 ton 300 kilo...

    Behçet DALMAZ/VAN (DHA)
    12.06.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

    VAN’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde iki kamyonette, Van Gölü’nden kaçak avlanan 2 ton 300 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Kaçak avlanan kişilere, Su Ürünleri Kanunu’na göre 7 bin 932 TL idari para cezası kesildi.

    Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da jandarmanın denetim, yol kontrolleri ve operasyonları aralıksız devam ediyor.

    Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan iki kamyonette yapılan aramalarda, Van Gölü’nde kaçak avlanan 2 ton 300 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Yol kontrolleri kapsamında, kaçak avlanan kişilere Su Ürünleri Kanunu’na göre 7 bin 932 TL idari para cezası kesilirken, balıkları taşıyan araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi. Jandarma ekiplerinin kaçak avlanmanın engellenmesine yönelik 7/24 esasına göre önleyici faaliyetlere aralıksız devam ettiği belirtildi.

    İki kamyonette çuvallar içinde bulundu... Tam 2 ton 300 kilo...

    Etiketler: kaçak avlanma , son dakika , haberler
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