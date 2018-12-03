İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Batman’da iki grup arasında yaşan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Olay, merkez Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Selman Ak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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