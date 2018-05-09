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    İki bakanlığın eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

    AA
    09.05.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör  Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 10'u Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı toplam 18 kişi hakkında  gözaltı kararı verildi.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ByLock kullandığı tespit  edilen ve tamamına yakını KHK ile meslekten ihraç edilmiş 10'u Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

    Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eski çalışanı 10  kişi için Ankara merkezli 6 ilde, Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 6 kişi  için de Ankara merkezli 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla zanlılardan  7'sini gözaltına aldı.

    Etiketler: FETÖ , operasyon , son dakika , gündem
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