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    İki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

    Ramazan EĞRİ / İSTANBUL (DHA)
    12.05.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ümraniye'de 2 ay önce park halindeki özel halk otobüsünü kaçıran 4 çocuktan 2’si, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak bu kez minibüs çaldı. Çocuklar çaldıkları minibüsün içinde uyurken yakalandılar.

    İçerenköy Mahallesi’nde park halindeyken önceki gün çalınan 34 MJA 31 plakalı minibüsün bulunması için polis çalışma başlattı. Çalışma sonucu minibüs, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde park halinde bulundu.

    Aracın içinde ise M.Y (13), R.K. (11), E.S. (13) uyurken yakalandı. Çocuklar gözaltına alınarak Ümraniye Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

    M.Y. ve E.S.’nin 2 ay önce Ümraniye’de park halindeyken otobüsü kaçıran 4 çocuktan 2’si oldukları belirlendi. M.Y. ve E.S.’nin bu sefer yanlarına R.K.’yi de alarak park halindeki minibüsü çaldıkları öğrenildi.

    Çocukların, minibüs içinde uyuyarak sabahladığı belirtilirken bir ara minibüsten çıkarak yakıt bulmak için etrafta gezmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    İki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı

     

     

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    Etiketler: İstanbul , otobüs , araba kaçırma , gündem
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