İki arkadaşın dünya turu Pamukkale'de feci sonla bitti

Paraşüt sporcusu Nazmiye Sevda Ağda ile Dinamit Tepesi mevkisinden havalandığı yamaç paraşütünün iniş sırasında yere sert düşüş yapması sonucu yaralanan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybeden Güney Koreli Seo Yun Seok'un (29) cenazesine, üniversite hastanesi morgunda otopsi yapıldı.

Beyin kanaması ve iç kanamadan dolayı hayatını kaybettiği belirlenen Güney Korelinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ülkesine gönderilmek üzere cenaze aracıyla Antalya'ya götürüldü.

Cenazenin yarın Antalya'dan uçakla ülkesine gönderileceği belirtildi.

Seo Yun Seok'un özel eşyaları da Güney Kore'den birlikte geldiği arkadaşı Lim Seokhee'ye (30) teslim edildi. Dünya turuna çıkan ve İstanbul'un ardından Pamukkale'ye gelen Güney Koreli turistlerden Lim Seokhee'nin de arkadaşından önce yamaç paraşütüyle atladığı öğrenildi.

YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE ATLAMA DURDURULDU

Yaralanan paraşüt sporcusu Nazmiye Sevda Ağda'nın hastanendeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Pamukkale'de kaza dolayısıyla uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Pamukkale ilçesinde paraşüt sporcusu Nazmiye Sevda Ağda, Güney Koreli Seo Yun Seok ile Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanmış, inişe geçerken dengesini kaybederek düşen yamaç paraşütünün pilotu yaralanmış, Güney Koreli yolcusu hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.



