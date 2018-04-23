İkametgah nasıl taşınır?

İkametgah işlemleri artık düzenlenen yeni yapı ile internetten yapılabiliyor. E-devlet'ten yapılacak İkametgah işlemi ile muhtarlıklara gitmeden de adres değişikliği sağlanabiliyor. Peki internette bu işlem nasıl yapılıyor? İşte ikametgah değişikliği için yapılması gereken adımlar

Adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?

Adres değişikliği işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden oldukça kolay gerçekleştirilebiliyor. İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Daha sonra ise açılacak olan ekranın sol kısmında yer alan e-Hizmetler sekmesine tıklanmalıdır. Bir sonraki adımda ise Adres değişikliği işlemleri için e-Hizmetler bölümünde bulunan harflerden işlem yapılacak Nüfus Genel Müdürlüğü’nün baş harfi olan “N” harfi tıklanmalıdır. Bu işlemi de tamamlandıktan sonra kurumun başlığı altında bulunan “Adres Değişikliği Bildirimi” sayfasından yapılabiliyor.

Açılacak ekrandaki “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna bastıktan sonra ilgili kısımlara 4 farklı yüksek güvenlikli giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak sisteme girmelidir. Online olarak sunulan bu hizmette belirtilen adımları takip etmeniz gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra adres bilgileri güncellenebiliyor.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ İÇİN TIKLAYIN

e-Devlet şifresi yoksa sisteme giriş yapılamaz. Sistemden yararlanmak ve işlem yapmak için e-Devlet şifresi olmalıdır. Şifre TC kimlik kartı ile PTT şubelerinden 2 TL ücret karşılığında alınabiliyor. PTT şubesinden TC kimlik kartınıza tanımlı e-Devlet şifresi verilecektir. Sisteme ilk girdikten sonra bu şifre değiştirilmelidir. Şifresini unutan vatandaşlar, PTT şubesinden yeni şifre almalıdır.

Eğer e-Devlet girişi yapma imkanınız bulunmuyorsa kurumlar üzerinden gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden adres beyanı nasıl yapılır?

TURKCELL ya da TÜRK TELEKOM operatörü ile mobil imza sözleşmesi yapılmak suretiyle ya da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifikanın olması halinde https://nvi.gov.tr sayfası “Elektronik İmza İle Adres Beyanı” sayfasından adres bildirimi yapılabilir.

Yerleşim yeri ve diğer adresin tanımı nedir?

​4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümlerinde, yerleşim yeri adresi ”sürekli kalma niyetiyle oturulan yer”, diğer adres ise “yerleşim yeri adresi dışında kalan yerler” olarak tanımlanmıştır.

Muhtarlıklara adres beyanı bildirme yükümlülüğü var mıdır?

​5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun 5 inci maddesi, 6 ıncı maddesinin (a) ve (d) bentleri, 8 inci maddesi, 16 ıncı maddesi ve 17 nci maddesinde yer alan “8” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, bu çerçevede adres bildirimlerinin muhtarlıklara bildirilmesi yükümlülüğü bulunmamaktadır.​

Nüfus müdürlükleri gerçekleştiriyor

İkametgah adresinizi değiştirmek için taşındığınız yeni yerin Nüfus Müdürlüğü’ne gidip adresi bildirimi yapılıyor. Nüfus Müdürlükleri’ne yapılan başvuruda beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor. Fakat daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaat yapması gerekiyor.

İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM SÜRESİ VE CEZASI

İkametinizi değiştirdiğiniz takdirde bunu 20 iş günü içerisinde bildirmek zorunludur. Değişiklik bildirimi yapmayanlara idari para cezası uygulanır. Fakat her türlü afet, gasp hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle bu bildirimlerin yapılamaması hallerinde bu ceza uygulanmaz. Bu süre zarfında bildirimde bulunmayanlara 50 TL ceza kesilir. Aykırı bildirimin cezası da 1000 TL’dir.