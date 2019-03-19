İİT Kadın Danışma Konseyi’nden: Yeni Zelanda’ya dayanışma mektubu
BAŞKANLIĞINI, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Dr. Esra Albayrak’ın yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi üyeleri, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’a mektup göndererek Christchurch kentinde 50 kişinin öldüğü iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı ve Yeni Zelanda Müslüman toplumuyla dayanışma mesajını iletti.
Konseyin üyelerinin imzasıyla gönderilen mektupta, “İİT Kadın Danışma Konseyi üyesi olan bizler, Müslümanlara yönelik yapılan acımasız ve korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz” denildi. Saldırıda ölenlerin aileleri ve yaralılara destek mesajının verildiği mektupta, dehşet verici saldırının insanlığa karşı yapıldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:
TERÖRİZMİN DİNİ YOKTUR
“Bu korkunç cinayetler, izole bir bireyin eylemleri değildir. Bunlar yıllarca göz ardı edilen ve beslenen nefret, bağnazlık ve İslamofobi ortamından gelmektedir. Terörizmin dini yoktur ve günümüzde hoşgörüsüzlük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam'a karşı nefret aleyhine harekete geçme ihtiyacı her zamankinden daha baskındır. Bu zor zamanda, mağdurların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor yaralılara acil şifalar diliyoruz.” Mektupta, Başbakan Ardern’in bu zor durumda gösterdiği güçlü liderliğe vurgu yapılarak, “Bölmek yerine birleştirmeyi hedefleyen rehberliğiniz çerçevesinde, takip eden sürecin adaletle gerçekleştirileceği ve sonuçlandırılacağına dair umut ve güvenimizi ifade ediyoruz” denildi.
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