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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İİT Kadın Danışma Konseyi’nden: Yeni Zelanda’ya dayanışma mektubu

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İİT Kadın Danışma Konseyi’nden: Yeni Zelanda’ya dayanışma mektubu

BAŞKANLIĞINI, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Dr. Esra Albayrak’ın yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi üyeleri, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’a mektup göndererek Christchurch kentinde 50 kişinin öldüğü iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı ve Yeni Zelanda Müslüman toplumuyla dayanışma mesajını iletti.

Konseyin üyelerinin imzasıyla gönderilen mektupta, “İİT Kadın Danışma Konseyi üyesi olan bizler, Müslümanlara yönelik yapılan acımasız ve korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz” denildi. Saldırıda ölenlerin aileleri ve yaralılara destek mesajının verildiği mektupta, dehşet verici saldırının insanlığa karşı yapıldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

TERÖRİZMİN DİNİ YOKTUR

“Bu korkunç cinayetler, izole bir bireyin eylemleri değildir. Bunlar yıllarca göz ardı edilen ve beslenen nefret, bağnazlık ve İslamofobi ortamından gelmektedir. Terörizmin dini yoktur ve günümüzde hoşgörüsüzlük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam'a karşı nefret aleyhine harekete geçme ihtiyacı her zamankinden daha baskındır. Bu zor zamanda, mağdurların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor yaralılara acil şifalar diliyoruz.” Mektupta, Başbakan Ardern’in bu zor durumda gösterdiği güçlü liderliğe vurgu yapılarak, “Bölmek yerine birleştirmeyi hedefleyen rehberliğiniz çerçevesinde, takip eden sürecin adaletle gerçekleştirileceği ve sonuçlandırılacağına dair umut ve güvenimizi ifade ediyoruz” denildi. 

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