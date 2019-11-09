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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.11.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

İhbar yağdı... Manavgat'ın gizemli turisti yakalandı

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İhbar yağdı... Manavgat'ın gizemli turisti yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerindeki kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve ağaçlardaki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Üç gün boyunca vatandaş tarafından şüpheli hareketleri sebebiyle dfalarca polise ihbarda bulunulan kadın, pasaportu olmadığı için kendisini karakola götürmek isteyen polislere direnip zor anlar yaşattı. Polis ekipleri zaman zaman işlem yapabilmek için kadın meslektaşlarının gelmesini bekledi. İsveç uyruklu Anna Julıa Nygren sonunda memleketine gönderildi.

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  • Gizemli turist yakalanıp ülkesine gönderildi
  • Gizemli turist yakalanıp ülkesine gönderildi
  • Gizemli turist yakalanıp ülkesine gönderildi
  • Gizemli turist yakalanıp ülkesine gönderildi
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Aşağı Hisar Mahallesi 4507 ve 4508 sokaklardaki vatandaşların evlerin bahçesinde ve Ebülfeyz Elçibey Parkında yabancı uyruklu bir kadının ilginç hareketlerde bulunduğu ve çevreyi rahatsız ettiği yolundaki ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Üzerindeki kıyafetleri çıkararak ortalıkta dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve bahçedeki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis ekiplerince önce karakola götürüldü. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda Çolaklı bölgesinde bulunan bir otelde tatil yaptığı belirlenen genç kadın karakoldan alınıp kaldığı otele teslim edildi.

2 gün sonra aynı mahallede vatandaşlardan gelen şikayet üzerine gelen polisler yine aynı kadınla karşılaştı. Çelişkili bir şekilde konuşan genç kadın, pasaportunun alınıp bu mahalleye bırakıldığını, burada herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ve gitmek istemediğini söyledi.

Genç kadının güvenliğinden de endişe eden polis, kadına yardım etmek isterken Bir ara polislerden koşarak kaçmaya çalışan genç kadın polislerin ısrarlı takibi sonunda yakalanarak polis karakoluna götürüldü.

Gelen tercüman ile tartışan ve sağlık kontrolüne gitmeyi de kabul etmeyen genç kadın kimliği hakkında da bilgi vermedi. Genç kadının çantasında bulunan uçak biletinden İsveç uyruklu 26 yaşındaki Anna Julıa Nygren olduğu, 1 ay önce tatil için geldiği Manavgat’ta birkaç değişik otelde tatil yaptıktan sonra ülkesine dönmediği belirlendi. Genç kadının pasaportu ve diğer eşyalarının nerede olduğu belirlenemedi.

Aşağı Hisar Mahallesinde evlerin bahçesinde ve parkta ilginç tavır ve davranışlarda bulunan ve vatandaşları endişelendiren İsveç uyruklu Anna Julıa Nygren, Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Cumhuriyet karakolu görevlileri tarafından hazırlanan evraklarla birlikte özel bir ekip eşliğinde ülkesine gönderilmek üzere Antalya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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