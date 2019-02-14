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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA)
14.02.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

İhbar harekete geçirdi... Yolcu otobüsünü durduran polis didik didik aradı

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İstanbul'da sabaha karşı bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Durdurulan otobüste yapılan aramada çuvalların içinden erkek tişörtleri çıktı.

Olay, D-100 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde saat 06:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan İstanbul'a gelen bir yolcu otobüsü, yolcularını bıraktıktan sonra geldiği Zeytinburnu mevkiinde "otobüste yüklü miktarda uyuşturucu var" ihbarı üzerine polis tarafından geçiş güzergahında yol 2 şeride düşürülerek durduruldu.

Polis otobüsün içi ve bagajını didik didik arandı. Bagajdan indirilen çuvallarda yapılan aramalarda erkek tişörtleri çıktı. Polis ekipleri arama yaparken, tişörtleri teslim alacak firma aracı da olay yerine geldi.

İhbar harekete geçirdi... Yolcu otobüsünü durduran polis didik didik aradı
Polis ekiplerinin yaptıkları arama işlemi sonucunda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Otobüsün evrakları da incelendikten sonra sürücü ve firma aracı yoluna devam etti. Polis ekipleri de dubalarla daralttığı yolu tekrar tamamen araç geçişine açtı.

İhbar harekete geçirdi... Yolcu otobüsünü durduran polis didik didik aradı

 

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