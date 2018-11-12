İğrenç savunma: Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik
Zonguldak'ta cinsel istismar sanığının mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti. 14 yaşındaki ortaokul öğrencisini taciz etmekle suçlanan zanlı, "Öpüştük ancak cinsel ilişkiye girmedik" iddiasında bulundu. B.B., Yargıtay kararının ardından 5 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası aldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2009 yılında yaşanan olayda, o dönemde 18 yaşında olan B.B., iddiaya göre, arkadaş olduğu ortaokul öğrencisi A.G.'ye cinsel istismarda bulundu. Olayı öğrenen A.G.'nin ailesi savcılığa başvurdu. B.B. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan B.B. geçen yıl sona eren davada, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
5 YIL 6 AY HAPSE ÇARPTIRILDI
Yargıtay 17'nci Ceza Dairesi, A.G.'nin ifadesinde cinsel istismarın bir kez değil, zincirleme olarak birden fazla kez gerçekleştiğini anlatan beyanları olduğu gerekçesiyle verilen cezanın artırılmasını talep etti. Tekrar hakim karşısına çıkan sanık B.B., bir önceki duruşmada genç kızla öpüştüklerini, ancak cinsel ilişkiye girmediklerini söyledi. Karar duruşmasına ise B.B. katılmadı. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın kararına uyarak sanığa verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasında artırıma gitti ve B.B.'yi 5 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.
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