İğrenç olayı böyle anlattı: ''Sana yaptıklarımın aynısını kardeşine de yaparım''

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİğrenç olayı böyle anlattı: ''Sana yaptıklarımın aynısını kardeşine de yaparım''
GeriGündem İğrenç olayı böyle anlattı: ''Sana yaptıklarımın aynısını kardeşine de yaparım''
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
14.05.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

İğrenç olayı böyle anlattı: ''Sana yaptıklarımın aynısını kardeşine de yaparım''

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İğrenç olayı böyle anlattı: ''Sana yaptıklarımın aynısını kardeşine de yaparım''

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evine gidip geldiği yakın arkadaşının kızı R.Ç.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan B.T., Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıktı. R.Ç. duruşmasındaki savunmasında, gözyaşları içinde, "Bu adam, 'Anneni babanı öldürürüm, sana yaptıklarımın aynısını kardeşine de yaparım' diyordu. Korktum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Manavgat Milli Egemenlik Mahallesi'nde yakın arkadaşı E.Ç.'nin kızı R.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen B.T., kızın ailesinin şikayeti üzerine yaklaşık 7 ay önce gözaltına alınıp, tutuklandı. B.T. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık B.T., mağdur R.Ç., annesi T.Ç. ve kız kardeşi S.R.Ç. ile tarafların avukatları ve psikolog bilirkişi katıldı.

İğrenç olayı böyle anlattı: Sana yaptıklarımın aynısını kardeşine de yaparım


Kızına istismarda bulunduğu öne sürülen B.T.'yi bu olay nedeniyle tabancayla yaraladığı gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunan baba E.Ç. de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma salonuna girince sanık B.T.'yi gören R.Ç. uzun süre ağladı.

23 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kimlik tespitinin ardından okunan iddianamede, sanık B.T.'nin uzun süredir E.Ç. ile arkadaş olduğu ve sık sık evlerine gidip geldiği anlatıldı. Sanığın bu sırada E.Ç.'nin kızına cinsel tacizde bulunduğu aktarılan iddianamede, R.Ç.'nin olayı ailesine anlatmasının ardından başlatılan soruşturma sonucunda B.T.'nin tutuklandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'MASUMUM, BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEDİM'

Duruşmada ifade veren sanık B.T., olayın iftira olduğunu ve böyle bir suç işlemediğini belirterek, "Ben, E.Ç. ile uzun süre arkadaşlık yaptım. Birbirimizin evine gider gelirdik. Bu sırada anne T.Ç.'nin yasak aşkını öğrendiğim için bunlar başıma geldi.

Bana iftira atıyorlar. T.Ç.'nin eşi E.Ç. evinin önünde beni vurdu, ölseydim böyle bir dava olmayacaktı. Ben masumum, böyle bir suç işlemedim" dedi.

'ANNENİ BABANI ÖLDÜRÜRÜM DİYORDU'

Duruşmada ağlayarak ifade veren R.Ç. ise yurtta kaldığını ve 10'üncu sınıfa gittiğini belirterek, "7'nci ve 8'inci sınıfa giderken bu adam beni taciz etti. Vücuduma dokundu. Bir keresinde, babam işteydi, annem okula kardeşimi almaya gittiğinde, beni duvara dayadı, boynumdan öptü. Daha anlatamayacağım şeyler yaptı.

Bazen kimsenin görmediği zamanlarda odamın kapısını açıp bana bakıyordu" dedi.

Mahkeme başkanının 'Bunları ailene anlatmadın mı?' diye sorduğu R.Ç., "Bu adam, 'Anneni babanı öldürürüm, sana yaptıklarımın aynısını kardeşine de yaparım' diyordu. Korktum. Bir cuma günü yurttan eve geldiğimde, bu adam halama, '1 defa benimle olur musun?' diye mesaj atmış. Evde bu konuşuluyordu, bunu duyunca bana bir cesaret geldi, anneme ve babama bana yaptıklarını da anlattım" diye konuştu.

'BANA YAPTIKLARINI SAKIN UNUTMA'

R.Ç., mahkeme başkanının Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde de alınan ifadesinin benzer nitelikte olduğunu, o ifadelerini kabul edip etmediği sorusuna, o ifadeleri tekrarladığını söyledi.

Duruşmada hazır bulunan psikolog bilirkişi de R.Ç.'nin ifade verirken, yoğun duygusallık yaşadığını, bilişsel sıkıntısının olmadığını, ifadelerine itibar edilebileceğini söyledi. Bu sırada sanığa seslenen R.Ç., "Bana yaptıklarını sakın unutma, bu dünyanın bir de öbür tarafı var" dedi.

'KIZIMIN ODASINDAN ÇIKARKEN GÖRDÜM'

R.Ç.'nin annesi T.Ç., sanık B.T.'nin felçli olan annesine bir süre kendi evinde baktığını, sanığın bu sırada evlerine gelip gittiğini, bazen geceleri de kaldığını da anlattı. T.Ç., "Bir gece uykudan kalkıp tuvalete giderken, sanığı kızımın odasından çıkarken gördüm. 'Sen ne yapıyorsun' dediğimde bana R.'yi uyandırdığını söyledi. Bunu söylediği zaman saat 03.00- 03.30 gibiydi. Ertesi günü eşime 'Sanık bir daha bizim eve gelmesin' dedim" diye konuştu.

'TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ ETTİM, YARALANMIŞ'

R.Ç.'nin babası E.Ç., olayı öğrendiğinde sanığa telefon açtığını, bağırıp çağırdığını, onun da kız kardeşinin boşandığı eşiyle evlerinin önüne geldiğini belirtip, "O sırada çok sinirliydim. Baktım kapının önüne gelmiş. Evde bulunan tabancayla rastgele ateş ettim. Bu sırada yaralanmış" dedi.

Mahkeme başkanının 'hedef alarak mı ateş ettin?' sorusu üzerine E.Ç. hedef gözetmeden ateş ettiğini, bu olay nedeniyle yakalandığını ve tutuklandığını söyledi.

KIZ KARDEŞİ ANLATIRKEN FENALAŞTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen R.Ç.'nin kız kardeşi S.R.Ç. de ablasının yaşadıklarına bir defa şahit olduğunu belirtti. İfade verirken ağlamaya başlayan S.R.Ç., nefes almakta güçlük çekerek krize girmesi üzerine annesi T.Ç. mahkeme başkanına kızının kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi.

S.R.Ç., mahkeme başkanının isteği üzerine adliye binasına çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Dava, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Acılı anneden haine tokat gibi sözler

Yürüyen merdivende etek altı fotoğraf skandalı!

Dayak dehşetinde kan donduran ifade: 'İlk kez adam kesmiyoruz' dedi

Müge Anlı’yı çileden çıkardı: Oğlum insan dayısının karısına bunu yapar mı?