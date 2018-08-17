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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MUĞLA (İHA)
17.08.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

İğrenç olay! Küçük çocuğa ‘Sünger Bob oynayalım’ dedi ve…

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İğrenç olay! Küçük çocuğa ‘Sünger Bob oynayalım’ dedi ve…

Bodrum’da 5 yaşındaki kız çocuğuna “Gel seninle Sünger Bob oynayalım” diyerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 50 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde esnaf olan 50 yaşındaki 2 çocuk babası S.G., işletmesinin yan tarafındaki başka bir iş yeri yetkililerinin 5 yaşındaki kızı ile yakından ilgilenmeye başladı. Küçük kıza yakınlık göstererek yaklaşan adam, etrafta kimsenin olmadığı bir saatte, kız çocuğuna “Seninle Sünger Bob oynayalım mı?” diyerek diğer işletmenin tuvaletine çağırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

İğrenç olay! Küçük çocuğa ‘Sünger Bob oynayalım’ dedi ve…
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Çocuğun tuvalete gittiğini gören kızın ağabeyi, durumdan şüphelendi. Kıza nereye gittiğini sorması üzerine yaşanan olayın detaylarını öğrenen ağabeyi, S.G.’yi dövdükten sonra polise haber verdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan zanlı, küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önceleri de kız çocuğunu defalarca taciz ettiği öğrenilen S.G.'nin verdiği ifadede, “Benim lavabom bozuk olduğu için komşu işletmenin lavabosunu kullandım. O esnada çocuk lavaboya geldi. Başka herhangi bir şey olmadı" diyerek suçlamaları reddetti.

Öte yandan küçük çocuğun pedagog gözetiminde alınan ifadelerinde ise yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattığı ve o yaşta bir çocuğun bilemeyeceği detaylarla cinsel istismar iddialarını dile getirdiği öğrenildi.

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