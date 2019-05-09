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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
09.05.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

İğrenç olay böyle ortaya çıktı

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İğrenç olay böyle ortaya çıktı

BURDUR'da evlerine ekmek yapmak için gelen komşusunun kızı zihinsel, konuşma ve duyma engelli E.M.'ye (20) odada uyurken cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Şahin (60), 24 yıl hapse mahkum edildi.

Burdur'da geçen yıl ağustos ayında zihinsel, konuşma ve duyma engelli E.M., ailesiyle aynı sokaktaki komşularının müstakil evine ekmek pişirmeye gitti. Ailesi ve komşuları ekmek pişirirken, E.M. ise içerideki bir odada uyudu. Bu sırada iddiaya göre ev sahibi Mustafa Şahin odaya girerek, E.M.'ye tecavüz etti.

Daha sonra evden çıkan Mustafa Şahin'in fermuarının açık olduğunu gören E.M.'nin babası M.A.M., ne yaptığını sordu. Mustafa Şahin ise bir şey olmadığını söyledi. Olaydan bir süre sonra E.M.'nin hamile olduğunu anlayan ailesi, Mustafa Şahin'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa Şahin tutuklandı.

ÖRNEKLER YÜZDE 99,99 UYUŞTU

Mustafa Şahin hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Sanık Mustafa Şahin'den alınan DNA örnekleriyle E.M.'nin karnındaki cenin alınarak incelenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Yapılan inceleme sonucunda cenindeki örneklerin sanık Mustafa Şahin'in DNA'sıyla yüzde 99,99 oranında uyuştuğu tespit edildi.

'HİÇ DOKUNMADIM'

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda Mustafa Şahin, E.M.'ye tecavüz etmediğini öne sürerek, "Olaydan benim uzaktan yakından alakam yok. Sadece kız altına kaçırıyordu. Annesi ve babası yanımdayken, kızın altına kaçırmasına yönelik göbeğinin düşük olup olmadığını kontrol ettim. Bunun dışında ben bu kız çocuğuna hiç dokunmadım" dedi.

'HAMİLE OLUNCA ANLATTIKLARININ DOĞRU OLDUĞUNU ANLADIK'

Baba M.A.M. ise ifadesinde, "Hamileliğini öğrendiğimizden önceki bir dönemde sanığın evine gitmiştik. Kızım içeride uyuyordu. Ben bakmak için girdiğimde kızımın göbeği açıktı, alt kısmı açık değildi. Ancak sanığın da o esnada fermuarı açıktı. 'Ne yapıyorsun' diye sorduğumda, 'Bir şey yok' diyerek dışarı çıktı. Kızım eskiden altına kaçırmazdı.

Bu olaylardan sonra altına kaçırmaya başladı. Kızım sanığın evine gitmek istediğimizde el hareketleriyle başına gelenleri anlatmaya çalışıyormuş. Ama biz kızımdaki rahatsızlık nedeniyle ona inanmıyorduk.

Hamile olunca anlattıklarının doğru olduğunu anladık. Benim kızım yabancı kişilere hatta annesi dışındaki kişilere karşı saldırgandır, bunun için kendisine sakinleştirici ilaç veririz. Son 2 yıldır sanıkla çok bir araya geldik. Kızım sanığı bilir ve tanır. Sanığın kızıma ilaç verip vermediğini bilmiyorum" diye konuştu.

BERAATINI İSTEDİ

Olayla ilgili bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Şahin ve avukatı ile mağdur E.M.'nin ailesi ve avukatları katıldı. E.M. duruşmada bulunmadı. Son sözü sorulan tutuklu sanık Mustafa Şahin, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürerek, beraatını istedi.

24 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti Mustafa Şahin'i önce 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra mağdurun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti cezayı 24 yıla çıkardı.

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