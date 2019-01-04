Iğdır'dan acı haber: Bir asker şehit
IĞDIR’ın Aralık ilçesine bağlı, İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu’na PKK’lı teröristler sabaha karşı roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı, 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Olay bu sabaha karşı, İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu’nda meydana geldi. İran sınırından karakola yaklaşan bir grup bölücü terör örgütü mensubu, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilirken, ilk ateşte 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. İran tarafında bulunan teröristler kaçtı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Terör saldırısıyla ilgili Valilikten açıklama yapıldı.
Açıklamada "İlimiz Aralık ilçesi Emince köyü İran sınır hattı bölgesinde 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 02.30 sıralarında, Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığında yaya devriye görevi icra eden 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando koluna sınır hattında bulunan modüler beton duvar üzerinden ülkemize sızan 8-10 kişi oldukları tahmin edilen bölücü mensuplarınca roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz ise yaralanmıştır.
Yaralı askerlerimiz Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmıştır. Sabah yapılan olay yeri incelemesinde sazlık alanda bir teröristin öldürüldüğü ve en az 2'sinin de yaralı olarak diğer teröristlerce İran tarafına taşındığı düşünülmektedir" denildi.
Bu arada İran sınırındaki karakola 28 Kasım 2018 tarihinde de bir saldırı olmuştu. Roketli saldırı da bir asker bacağından yaralanmıştı. İran sınırından 1 Ocak 2019 günü de Kurtömer Hudut Karakoluna Karakolu’na roketli saldırı olmuş, 1 asker hafif yaralanmıştı.
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