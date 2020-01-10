MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIğdır merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
GeriGündem Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özkan AYDIN/ IĞDIR (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:20,Son Güncelleme:/

Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır ile Ankara, İstanbul, Bingöl, Manisa ve Ağrı'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Polisler, 6 ilde yapılan operasyonla 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 1 polis memuru, 1 askeri personel, 1 jandarma, 1 gümrük memuru, 1 sivil memur, 1 doktor ve 3 öğretmenin halen görevde olduğu, bir kişinin de serbest meslekten olduğu belirlendi. 7 şüphelinin ise kamudan ihraç edilen isimler olduğu açıklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle